現在放送中の朝ドラ『あんぱん』（NHK）。その中で作曲家・いずみたくをモデルにした人物“いせたくや”を、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の大森元貴が演じていることが話題になっている。『あんぱん』は漫画『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと、その妻・暢をモデルにした物語。いせたくやは作中の主人公・嵩と仕事上で深く関わっていくことになる重要な役どころだ。

【写真】“薄化粧”で『あんぱん』に出演したミセス大森

ドラマ内では、演技だけでなくピアノを弾くシーンも披露した大森。さすがミュージシャンという慣れた手つきの演奏を見せてくれたが、意外な苦労を明かしたことで注目を集めている。

NHK『あんぱん』「意外すぎる」猛特訓

「ミセスでは作曲もする大森さんですが、実は楽譜が読めないそうです。そのため撮影に向けて一週間、みっちりと猛特訓したと語っていました。楽譜が読めないため、ピアノ指導の動画を見たり耳コピで音を拾ったりと、かなり苦労したのだとか。演奏した曲は笠置シヅ子さんの『東京ブギウギ』。これがかなりの難曲で、メンバーでキーボードの藤澤涼架さんにも協力してもらったそうですが、“（この曲を弾くのは）一週間じゃ無理だよ”と言われてしまったとのことです」（スポーツ紙記者）

大森は、楽屋に常にピアノを用意し、20秒でも時間があれば練習していたそう。その甲斐あって無事収録を終えられたようだが、この告白に対して世間では、

《トップアーティストなのに楽譜が読めないの意外すぎる！》

《楽譜読めないのにあれだけの楽曲を作りまくってるの、シンプルにすごい》

《譜面を読む力よりも、音楽の才能の方が勝ってるってこと……？》

などと驚きの声が巻き起こっている。

「とはいえ、実は楽譜が読めないアーティストは珍しくありません。大物にも多く、美空ひばりさんや桑田佳祐さん、小室哲哉さんなどは“譜面を読めない”と言われています。最近では、あいみょんさんもそうですね。海外アーティストだと、ビートルズのポール・マッカートニーさんも該当します」（前出・音楽誌ライター）

楽譜が読めないアーティストには、耳が良いため耳コピで覚えることができたり、楽譜は読めないけれどコード譜は読めるという人も多いという。なお、ミセスの曲作りに関しては、2024年6月の『さんまのまんま40年目も夏が始まったSP』（フジテレビ系）出演時に、大森自身が言及している。楽譜を読むことも書くこともできない大森は、パソコンで作曲し、それを藤澤涼架、若井滉斗の両メンバーが「耳で聞いて、自分で音を探ってくれる」そうだ。

クラシック音楽ならいざ知らず、優れたミュージシャンに“読譜力”は必ずしも必要ではないようだ。