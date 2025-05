2025年5月に発表された研究によると、人類は地球の深海底のわずか0.001%しか可視的に観察していないことが明らかになりました。この研究は深海探査団体のOcean Discovery Leagueやスクリップス海洋研究所、ボストン大学の共同研究チームによって行われました。How little we’ve seen: A visual coverage estimate of the deep seafloor | Science Advanceshttps://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp8602We've Only Glimpse