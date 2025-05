2025年5月に発表された研究によると、人類は地球の深海底のわずか0.001%しか可視的に観察していないことが明らかになりました。この研究は深海探査団体の Ocean Discovery League やスクリップス海洋研究所、ボストン大学の共同研究チームによって行われました。How little we’ve seen: A visual coverage estimate of the deep seafloor | Science Advances

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp8602We've Only Glimpsed 0.001% of Earth's Deep Seafloor, Study Reveals : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/weve-only-glimpsed-0-001-of-earths-deep-seafloor-study-reveals研究者たちは水深200メートル以上の深海潜水記録を4万3000件以上分析しました。その結果から、人類が過去67年間で視覚的に観察した深海底の面積は最大でもわずか3823平方キロメートルだと推定しています。これは深海底全体の面積3億3570万平方キロメートルのうちの約0.001%で、日本でたとえると 埼玉県 の面積よりわずかに広い程度です。また、別の方法で算出すると、人類が視覚的に観察した深海底の面積は約2130平方キロメートルとなり、もっと狭くなるとのこと。深海底は地球の表面積の66%を占めていますが、その多くは未知のままです。研究によれば、1960年代から2010年代にかけて深海潜水の回数は4倍に増加しましたが、観測の偏りも明らかになっています。1960年代には潜水の約60%が水深2000メートル以上で行われていましたが、2010年代には25%に減少しました。しかし、海洋の約75%は水深2000〜6000メートルとされているため、深海潜水の観察範囲はそれほど広がっていないことになります。また、地理的な偏りも顕著で、3万5000回以上行われた排他的経済水域内での潜水のうち、70%以上が アメリカ ・日本・ ニュージーランド の3カ国で実施されていました。さらに、1958年以降の全潜水の97%は アメリカ ・日本・ ニュージーランド ドイツ の5カ国によって行われたものでした。海底地形に関する観察も非常に偏っており、海底の特定の地形的特徴、特に海底渓谷や崖、斜面などが過剰に観察される一方、 大陸棚 や海丘、深海平原などの特徴は相対的に観察が少ないことがわかりました。たとえば、世界中には9472カ所の海底渓谷が確認されていますが、そのうち視覚的に少なくとも1回観察されたのはわずか442カ所。最も観察された渓谷は アメリカ 西岸沖にあるモントレー海底渓谷で、この1カ所だけで世界中の海底渓谷観察活動の48.2%が行われていることがわかりました。2位は日本の相模湾でした。Ocean Discovery Leagueの創設者であり会長のキャサリン・ベル氏は「気候変動から潜在的な採掘や資源開発まで、深海への脅威が加速する中、これほど広大な地域の限られた探査は 科学 と政策の両方にとって重大な問題となっています」と述べています。なお、研究チームは、仮に世界中で1000台以上の 探査機 を追加して深海底の探査を増やしたとしても、地球の海底全体を視覚化するには約10万年かかると予測しています。