セレッソ大阪は15日、GK清水圭介がFC BASARA HYOGO(関西1部)に完全移籍することを発表した。22年に京都からC大阪に加入し、3年間在籍した清水はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「2024シーズンもたくさんのサポートをしていただいたスポンサー企業の皆様、どんな時も僕達選手と共に闘ってくれたファン・サポーターの皆様、スタジアムでいつもサポートしていただいたボランティアスタッフの皆様、セレッソファミリ