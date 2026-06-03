¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC»Ô¾ìµ¡²ñÊ¬ÀÏ2026¡§2032Ç¯¤Ë755É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂç
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸ICÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë´Ö¤Ç¥Çー¥¿¤òÊÑ´¹¡¦Ãæ·Ñ¤¹¤ë½¸ÀÑ²óÏ©¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËUSB¤È¥·¥ê¥¢¥ë¡¢PCIe¡¢Ethernet¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹´Ö¤Ç¡¢¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾®·¿²½¤ÈÄã¾ÃÈñÅÅÎÏÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑµ¡´ï¡¢¼ÖºÜÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¸ß´¹À¤ä¥Û¥Ã¥È¥×¥é¥°ÂÐ±þµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤Î½ÀÆðÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¿Þ. USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤ÎÀ½ÉÊ²èÁü
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351223/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351223/images/bodyimage2¡Û
¾åµ¤Î¿ÞÉ½¡¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢YHResearch¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëUSB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤È»º¶È±þÍÑÊ¬ÀÏ
¶áÇ¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëUSB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Î»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YH Research¤Ë¤è¤ë¤È2025Ç¯¤Ë¤Ï461É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï755É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Î´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï7.1¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Ï¡¢USB¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤È°Û¤Ê¤ëÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤ä¼þÊÕµ¡´ï´Ö¤Î¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤òÃæ·Ñ¡¦ÊÑ´¹¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢»º¶ÈÍÑIoT¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÄÌ¿®µ¬³Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËUSB 3.0/3.1/3.2¤ª¤è¤ÓUSB Type-C¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¹âÂ®¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤È¶¯ÎÏ¤ÊµëÅÅÇ½ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Î¸ß´¹À³ÎÊÝ¤Ë¤ª¤¤¤ÆUSB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤ÎÉ¬Í×À¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àµ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIIoT¡Ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Ç¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¼ûÍ×¤¬¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤ÈÍÑÅÓ
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢USB to UART¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢Ìó25¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢USB to I2C¡¢USB to SPI¡¢USB to PCI/PCIe¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊÑ´¹¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤ÏÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤¬ºÇÂç¤Î²¼Î®»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó36¡ó¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÍÑ¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¡¢°åÎÅµ¡´ï¸þ¤±¤ÎÍÑÅÓ¤âÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¿®ÍêÀ¡¦ÄãÃÙ±ä¤Î¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÇÂç»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÌó31¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤ÇËÌÊÆ¡Ê22¡ó¡Ë¡¢ÂæÏÑ¡Ê12¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¶È¤È¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬¡¢USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Î¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¤½£¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤â¡¢»º¶È¼«Æ°²½¤äÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹âÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤È¶¥Áè´Ä¶
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC»Ô¾ì¤ÎÃæ³Ë¥áー¥«ー¤Ë¤Ï¡¢FTDI¡¢Silicon Labs¡¢TI¡¢Fujitsu¡¢Infineon¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¾å°Ì5¼Ò¤Ç»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÌó42¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËFTDI¤ÏºÇÂç¥·¥§¥¢¤òÊÝ»ý¤·¡¢Ìó14¡ó¤Î»Ô¾ìÀêÍÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¹âÂ®¥Çー¥¿ÅÁÁ÷µ»½Ñ¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏÀß·×¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¸ß´¹À¤Î¶¯²½¡¢¥Û¥Ã¥È¥×¥é¥°ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò¿Ê¤á¡¢»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë´Ö¤Ç¥Çー¥¿¤òÊÑ´¹¡¦Ãæ·Ñ¤¹¤ë½¸ÀÑ²óÏ©¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËUSB¤È¥·¥ê¥¢¥ë¡¢PCIe¡¢Ethernet¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹´Ö¤Ç¡¢¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾®·¿²½¤ÈÄã¾ÃÈñÅÅÎÏÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑµ¡´ï¡¢¼ÖºÜÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¸ß´¹À¤ä¥Û¥Ã¥È¥×¥é¥°ÂÐ±þµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤Î½ÀÆðÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¿Þ. USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤ÎÀ½ÉÊ²èÁü
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351223/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351223/images/bodyimage2¡Û
¾åµ¤Î¿ÞÉ½¡¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢YHResearch¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëUSB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤È»º¶È±þÍÑÊ¬ÀÏ
¶áÇ¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëUSB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Î»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YH Research¤Ë¤è¤ë¤È2025Ç¯¤Ë¤Ï461É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï755É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Î´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï7.1¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Ï¡¢USB¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤È°Û¤Ê¤ëÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤ä¼þÊÕµ¡´ï´Ö¤Î¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤òÃæ·Ñ¡¦ÊÑ´¹¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢»º¶ÈÍÑIoT¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÄÌ¿®µ¬³Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËUSB 3.0/3.1/3.2¤ª¤è¤ÓUSB Type-C¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¹âÂ®¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤È¶¯ÎÏ¤ÊµëÅÅÇ½ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Î¸ß´¹À³ÎÊÝ¤Ë¤ª¤¤¤ÆUSB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤ÎÉ¬Í×À¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àµ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIIoT¡Ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Ç¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¼ûÍ×¤¬¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤ÈÍÑÅÓ
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢USB to UART¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢Ìó25¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢USB to I2C¡¢USB to SPI¡¢USB to PCI/PCIe¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊÑ´¹¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤ÏÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤¬ºÇÂç¤Î²¼Î®»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó36¡ó¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÍÑ¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¡¢°åÎÅµ¡´ï¸þ¤±¤ÎÍÑÅÓ¤âÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¿®ÍêÀ¡¦ÄãÃÙ±ä¤Î¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÇÂç»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÌó31¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤ÇËÌÊÆ¡Ê22¡ó¡Ë¡¢ÂæÏÑ¡Ê12¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¶È¤È¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬¡¢USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC¤Î¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¤½£¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤â¡¢»º¶È¼«Æ°²½¤äÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹âÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤È¶¥Áè´Ä¶
USB¥Ö¥ê¥Ã¥¸IC»Ô¾ì¤ÎÃæ³Ë¥áー¥«ー¤Ë¤Ï¡¢FTDI¡¢Silicon Labs¡¢TI¡¢Fujitsu¡¢Infineon¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¾å°Ì5¼Ò¤Ç»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÌó42¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËFTDI¤ÏºÇÂç¥·¥§¥¢¤òÊÝ»ý¤·¡¢Ìó14¡ó¤Î»Ô¾ìÀêÍÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¹âÂ®¥Çー¥¿ÅÁÁ÷µ»½Ñ¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏÀß·×¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¸ß´¹À¤Î¶¯²½¡¢¥Û¥Ã¥È¥×¥é¥°ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò¿Ê¤á¡¢»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£