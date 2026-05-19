6月14日（日）夜9時より放送開始『ガールオアレディ3』OKAMOTO′Sの書き下ろし新曲「That’s All I Wish」が主題歌に決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』を、2026年6月14日（日）夜9時より放送開始いたします。このたび本番組の主題歌に圧倒的な演奏力とダイナミックなサウンドでシーンを席巻する、実力派ロックバンドOKAMOTO'Sが、本作のために書き下ろした新曲「That’s All I Wish」が決定いたしました。

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。6月14日（日）夜9時から放送する新シーズン『ガールオアレディ3』には、スタジオMCとして、アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈の4名の出演も決定しています。

本作のために書き下ろされた楽曲「That’s All I Wish」は、14日間にわたる婚活を通して結婚、そして自らの人生に向き合う『ガールオアレディ3』の世界観と深く重なり合い、参加者たちの揺れ動く心情をより一層ドラマティックに彩ります。OKAMOTO'Sのオカモトショウは、「メンバーが休んでる今のバンドの状況も踏まえた自分にとって、リアルな番組にぴったりの歌詞が書けました」と、楽曲に込めた想いや番組への期待を寄せています。なお、OKAMOTO’Sの「That’s All I Wish」は6月14日（日）深夜0時に配信リリースとなります。

※リリース下部にOKAMOTO'Sのコメントを記載しております

＜OKAMOTO'S コメント全文＞

1人きりでは掴めない幸せって、ほんとにあるの？相手の望む自分を演じても幸せにはなれない、でも自分を貫くだけなら1人でいればいい。ほんとに1人でいいの？

人生を誰と送るか、の選択は難しい。そして、自分と同じくらいの強い覚悟で向き合ってくれる人を探すのも難しい。メンバーが休んでる今のバンドの状況も踏まえた自分にとって、リアルな番組にぴったりの歌詞が書けました。

休養中のハマに代わり、ベースには昔からの友人であるアベマコト君が力を貸してくれました！この自信作を、番組サイドから嬉しいラブコールもあって、『ガールオアレディ 3』の楽曲として書き下ろせて嬉しいです！

オカモトショウ(OKAMOTO'S)

◆OKAMOTO'Sプロフィール

OKAMOTO'S:

Vocal/オカモトショウ、Guitar/オカモトコウキ、Bass/ハマ・オカモト、Drums/オカモトレイジ

中学からの同級生4人によって結成。東京都出身。

音楽性はロックを中心に多岐にわたり、各年代の音楽の旨みを90年代生まれの新しい感性で抽出、解釈し表現している。

SUPER EIGHTや菅田将暉、DISH//など様々なアーティストのプロデュースや楽曲提供、映画やドラマの劇伴制作などを手掛ける。各メンバーが独自の活動を行っていることも特徴的であり、ソロでの音楽活動、ラジオDJや番組MC、他アーティストのサポートなど、多岐にわたる。

各地で数多く公演を行う生粋のライブバンドでもあり、アルバム発表ごとに日本各地でツアーを行う。

2020年には10周年を掲げ、初の日本武道館公演も成功させた。

また、2024年に15周年イヤーを迎え、8年ぶり2度目となる全国47都道府県を廻るツアー「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」を開催し、完走。

2025年1月22日には、10th ALUBUM『4EVER』 をリリース。

8月からは、OKAMOTO'S HALL TOUR 2026 「90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”」を開催。また、2027年3月12日にはバンドとして約8年ぶりの武道館ワンマン「OKAMOTO’S OK,BUDOKAN」も決定している。

その活動の勢いは止まることを知らない。

HP : http://www.okamotos.net/

Youtube: http://www.youtube.com/okamotosSMEJ

Instagram： https://www.instagram.com/okamotos_official/

X：https://twitter.com/OKAMOTOS_INFO

TikTok：https://www.tiktok.com/@okamotos__official

Facebook：https://ja-jp.facebook.com/OkamotosOfficial/

※ハマ・オカモト ナカグロは半角でお願いします。

※OKAMOTO`Sのアポストロフィーは半角でお願いします。

■『ガールオアレディ3』女性参加者（※50音順）

＜ガール＞

キララ（俳優/モデル・25歳）

マホ（動画クリエイター/俳優・24歳）

オダミユ（モデル・25歳）

モモエ（俳優/モデル・24歳）

＜レディ＞

エツコ（動画クリエイター/経営者・32歳）

カナコ（俳優・34歳）

スミレ（クリニック経営/看護師・31歳）

ミユ（俳優/バーテンダー・30歳）

■「ABEMA」新番組『ガールオアレディ3』番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

『ガールオアレディ3』ティザー映像URL：https://youtu.be/zQP1Fmjf6-M

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/