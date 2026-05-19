AIがバックオフィスSaaSの比較選定から導入までをサポートするECサイト「DX WAY」を新規オープン

ITエージェント株式会社

ITエージェント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高尾 公一、以下「ITエージェント」）は、企業のバックオフィスDX（デジタル・トランスフォーメーション）をAIがサポートするECサイト「DX WAY」を、2026年5月14日（木）に新規オープンいたしました。

「DX WAY」では、お客様の業種・規模をもとにAIが最適な製品を提案し、比較検討から画面デモの体験、お申し込み・初期設定までをオンライン上で一気通貫で完結できます。

第一弾は「DX WAY for 勤怠管理」として、バックオフィスDXで優先順位が高いとされる勤怠管理カテゴリにフォーカスしました。ここでは勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場で利用ID数シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME」をラインナップしています。

■背景・目的

企業のDX推進が加速するなか、SaaS導入を検討する企業側では「まずは自分で製品を調べて比較検討したい」「営業担当とやり取りする前に実際の画面を見たい」「スピーディに導入を進めたい」というニーズが高まっています。

一方で、従来のSaaS導入プロセスでは、問い合わせや商談を経て初めて詳細な情報にたどり着くケースも多く、導入検討の初期段階でハードルを感じることがありました。

「DX WAY」は、こうした課題を解決するために誕生したサイトです。AIによる比較選定機能を軸に、お客様が自分のペースで情報収集から導入までを完結できる、新しいSaaS購入体験を提供します。

■「DX WAY」の特長

■取り扱い製品

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180418/table/1_1_6111031618cd71a91f7f70d1b0a024ac.jpg?v=202605191151 ]

第一弾「DX WAY for 勤怠管理」では、以下の製品をお取り扱いしています。

KING OF TIME（キングオブタイム）

勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システム。出退勤の打刻はPC・スマートフォン・ICカード・顔認証など豊富な手段に対応し、変形労働時間制やフレックスタイム制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも柔軟に対応。勤怠管理に加え、人事労務・給与計算・データ分析もワンプラットフォームで利用可能。

導入実績：70,000社以上 ／ 利用者数 4,400,000人以上

公式サイト： https://www.kingoftime.jp/

今後、取り扱いカテゴリ、製品のラインナップは順次拡充してまいります。

※ 富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

■「DX WAY」サイトURL

https://www.dxway.jp/

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180418/table/1_2_ddbf52fa7a864e6475cef973dffc726f.jpg?v=202605191151 ]