里創人倶楽部 伊勢志摩「新遊具体験内覧会」を開催　『遊育』をテーマにしたインクルーシブな遊び空間を新設

株式会社エムアンドエムサービス

株式会社エムアンドエムサービス（本社：京都府亀岡市、代表取締役：小池 悟）が運営する「里創人倶楽部 伊勢志摩」（三重県志摩市）は、『遊育（ゆういく）』をテーマに、インクルーシブな遊具を取り入れたあそび空間を屋外エリアに新設いたします。

これにともない、2026年6月6日（土）に、メディアおよび関係者向けの「新遊具体験内覧会」を開催いたします。

当日は、遊具導入にご協力いただいた株式会社ボーネルンドご担当者様をお招きし、遊具のコンセプト説明を行うほか、お子様による利用シーンの見学・撮影も予定しております。ご見学のみでのご参加も可能です。

また、当館のオールインクルーシブサービス「まるごとおもてなし(R)」体験として、ウェルカムピザやドリンクもお楽しみいただけます。

『遊育』をテーマにしたあそび空間づくり

近年、子どもたちを取り巻くあそび環境は大きく変化しており、屋外で自由にあそべる場所や機会の減少、あそび方のデジタル化などにより、子どもたちが身体を動かしながら多様な体験を得られる場は少なくなりつつあります。

また、一人ひとりの個性の違いを超えて、誰もが一緒に楽しめる「インクルーシブなあそび環境」への関心も高まっています。

こうした背景を受け、里創人倶楽部 伊勢志摩では、屋外エリアに『遊育（ゆういく）』をテーマにしたあそび空間を新たに整備いたします。“泊まる”だけではない、子どもの成長や家族の思い出につながる滞在価値の創出を目指します。

ボーネルンド協力のもと、インクルーシブな遊具を導入

当館敷地内の屋外エリアを活用し、教育遊具の輸入販売やあそび環境づくりを手がける株式会社ボーネルンド協力のもと、5基の遊具を備えたインクルーシブなあそび環境の整備を進めています。「伊勢志摩の美しい自然をいつまでも後世に残したい」という当館の想いのもと、環境に配慮した原材料と製造工程を徹底するヨーロッパの遊具メーカー「コンパン社」の遊具を採用いたします。

豊かな自然景観との調和にも配慮し、的矢湾を望む景色に溶け込みながら、大人も子どもも自由に過ごしながらリフレッシュできる空間を目指しています。

屋内外で楽しめるキッズリゾートへとさらに進化

さらに、既存の屋内キッズスペースでは、的矢湾をイメージした映像演出に触れて楽しめるインタラクティブコンテンツも展開。お子様の探求心や創造性を育む空間づくりを行っています。

今回新設する屋外遊具と組み合わせることで、天候に左右されない屋内外一体型のあそび環境を実現してまいります。

メディア・関係者向け「新遊具体験内覧会」 開催概要

日時：2026年6月6日（土） 13時～14時

会場：里創人倶楽部 伊勢志摩（三重県志摩市磯部町的矢314）

アクセス：https://resortclub-iseshima.jp/access/

※鵜方駅より送迎バスをご用意いたします。（事前ご予約制）

内容：

・主催者挨拶（株式会社エムアンドエムサービス 代表取締役社長 小池 悟）

・株式会社ボーネルンド担当者による遊具コンセプト説明

・新遊具エリア内覧（ご来館のお子様による利用シーン見学・撮影）

・オールインクルーシブサービス体験 （ウェルカムピザ・ドリンク提供）

※屋内キッズエリアのご案内も可能です

対象：

・メディア関係者様

・地域関係者様

・旅行業界関係者様

取材・ご見学の方のお申し込み

以下のフォームより必要事項をご入力のうえ事前にお申し込みをお願いいたします。

ご見学のみのご参加も歓迎しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お申し込みフォーム :https://forms.gle/mpdFxc16iAMSczTq9

家族みんなが笑顔になれるリゾートホテル「里創人倶楽部 伊勢志摩」

屋内キッズルーム的矢湾を望むジェットバス付き露天風呂外観

里創人倶楽部 伊勢志摩では、当社独自のオールインクルーシブサービス『まるごとおもてなし(R)』を提供しています。チェックイン時から夕食後まで、アルコール類やソフトドリンクのフリー利用やウェルカムピザ、焼きマシュマロ体験、各種アクティビティなど、計10種類の無料サービスをお楽しみいただけます。また、館内には80平米の広さを誇るキッズルームも完備しています。

ご家族連れはもちろん、ご夫婦やご友人同士でも、ゆったりとした滞在時間をお過ごしいただけます。

【ボーネルンドについて】

株式会社ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため1981年に設立し、教育玩具・遊具の輸入・販売と、『キドキド』等のあそび場の開発・運営を行っています。また、幼稚園・保育園・学校や公園、自治体などのあそび環境づくりも手がけています。

【里創人倶楽部 伊勢志摩へのお問い合わせ】

- 担当：堀内／小川

- TEL：0599‐57‐2130

- 公式サイト：https://resortclub-iseshima.jp/(https://resortclub-iseshima.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai)

- お問い合わせ：https://resortclub-iseshima.jp/contact/(https://resortclub-iseshima.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai)

- 株式会社エムアンドエムサービス

- URL：https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai)

- お問い合わせ：https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iseshima_nairankai)