【長岡高専】長岡高専技術協力会初！モンゴル人地域おこし協力隊が着任

独立行政法人国立高等専門学校機構（写真左から）長岡高専鈴木秋弘校長、長岡市地域おこし協力隊（長岡高専技術協力会イノベーション推進サポーター）ウルジーバト氏、長岡高専技術協力会松井一男会長

長岡工業高等専門学校（新潟県長岡市、校長：鈴木秋弘、以下「長岡高専」）では、長岡市地域おこし協力隊 NaDeCコーディネーター（長岡高専技術協力会イノベーション推進サポーター）として、モンゴル出身のミャグマルジャブ・ウルジーバト氏が着任しました。

本隊員は、長岡高専技術協力会に関わる地域おこし協力隊として活動し、長岡市および長岡産業活性化協会NAZE（以下「NAZE」）と連携して進めているモンゴル高専人材活用事業を支援します。長岡高専技術協力会が地域おこし協力隊を受け入れることは、長岡高専として初めての試みです。

今後は、長岡市内企業でのインターンシップ・OJT等の工学教育プログラムの設計・評価、地域企業における技術人材の受け入れ・育成・定着環境の整備、長岡市内企業とモンゴルの教育機関等をつなぐ国際連携業務などを担います。これにより、長岡で学び、実践し、その経験をモンゴルの産業発展にも還元する人材還流の仕組みづくりを進めます。

◆長岡高専技術協力会地域おこし協力隊の概要

長岡市では、NaDeC構想に基づき、市内の4大学1高専、企業等と連携し、産学協創や起業支援による産業振興、人材育成に取り組んでいます。今回着任した地域おこし協力隊は、長岡高専技術協力会イノベーション推進サポーターとして、長岡高専、長岡市、NAZE、地域企業、モンゴルの教育機関・人材をつなぐコーディネーターの役割を担います。

主な活動内容は、以下のとおりです。

・機械・製造系を中心としたインターンシップ、OJTプログラム、教材、評価方法の設計

・技術人材の受け入れ体制診断および職務設計の支援

・モンゴル語による専門的な通訳・翻訳、研修資料・技術文書等の二言語化

・製造業を中心とした地域企業における技術人材の育成・受け入れ・定着モデル構築支援

・モンゴルの教育機関、企業、公的機関等との国際連携・渉外、情報収集、広報活動

長岡高専では、これまでモンゴルの高専教育機関や長岡市内企業等と連携し、技術人材の育成や地域企業との教育・技術交流に取り組んできました。今回の地域おこし協力隊の着任により、モンゴルの若い技術人材と長岡地域の企業をつなぐ実務的な支援体制を強化し、教育・産業・国際連携を一体的に推進します。

地域おこし協力隊のウルジーバト氏◆地域おこし協力隊ウルジーバト氏のコメント

このたび、長岡高専技術協力会イノベーション推進サポーターとして活動できることを大変うれしく思います。 私は日本の高専を卒業後、モンゴルの高専にて機械工学の講師として教鞭を執ってまいりました。これらの経験を活かし、モンゴルと日本、そして長岡の企業をつなぐ架け橋となり、技術を学ぶ若者と地域企業の双方にとって実りある学びと交流の機会をつくっていきたいと考えています。

◆長岡高専技術協力会について

長岡高専技術協力会は、長岡高専と地域企業等との連携を促進し、技術相談、共同研究、人材育成、企業間交流等を通じて、地域産業の発展に寄与することを目的とした組織です。長岡高専の教育研究資源と地域企業の技術・課題を結びつけることで、産学連携による新たな価値創出を推進しています。

◆長岡市について

新潟県の中央に位置し、美しい山々と日本海に囲まれた自然豊かな中越地域の中心都市であり、東京からも新幹線で1時間30分のアクセスを有しています。長岡まつり大花火大会や、全国2位の蔵数を誇る日本酒、世界的に流通する錦鯉など、さまざまな特色と文化を持った個性豊かなエリアが包括されています。

「米百俵」の精神から生まれた国漢学校の跡地に令和５年７月にオープンした「米百俵プレイス ミライエ長岡」には、市内の４大学１高専と企業の交流の場「NaDeC BASE」が整備され、イノベーションによる産業の活性化と人材育成が進められています。

【URL】：https://www.city.nagaoka.niigata.jp/

◆長岡工業高等専門学校について

本校は、国立長岡工業短期大学（1961年4月1日創立）を前身とし、高等専門学校制度が発足した1962年（昭和37年）4月1日に国立高等専門学校第1期校12校のひとつとして設置されました。学科には、機械工学科、電気電子システム工学科、電子制御工学科、物質工学科、環境都市工学科、の5学科があり、専攻科には、電子機械システム工学専攻、物質工学専攻、環境都市工学専攻の3つの専攻があります。教育理念には、「人類の未来をきりひらく、感性ゆたかで実践力のある創造的技術者の育成」を掲げています。

長岡高専校舎正面入口

学校概要

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構

長岡工業高等専門学校

所在地：新潟県長岡市西片貝町888番地

代表者：鈴木 秋弘

設 立：1962年（昭和37年）

【URL】：https://www.nagaoka-ct.ac.jp/

事業内容：高等専門学校・高等教育機関

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