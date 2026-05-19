2026年6月16日(火)開催「戦略的サプライチェーン改革」をテーマに船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが講演します（主催：株式会社Spectee様）

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年6月16日(火)に開催される、株式会社Spectee様の主催セミナーに登壇いたします。

▼セミナーのお申込みはこちら

https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/news/260616-seminar-info/

■ 開催の背景

現在、社会情勢は極めて不透明であり、企業を取り巻く外部環境は激しく変動しています。このような「不確実な時代」において、場当たり的な対応ではなく、組織として「仕組み」で備えるサプライチェーンマネジメント（SCM）の重要性がかつてないほど高まっています。

本セミナーでは、競合他社に差をつけ、持続的な競争優位を確立するために必要な具体的かつ実効性のあるサプライチェーン改革の手法について、コンサルティングの実績と最新のデータ活用の観点から詳しく解説いたします。

■開催概要

講演タイトル：

激動の外部環境でも営業利益を倍増させるサプライチェーン改革 ～改革のための7つの手法～

日時： 2026年6月16日（火） 14:00 - 15:30

開催方法：オンライン（Zoom）配信

参加費用： 無料

■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント

中野 好純（https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/y-nakano/ ）

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

執行役員 サプライチェーン支援部 ディレクター

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/