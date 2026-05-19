『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』12周年記念コンサートのチケット抽選申し込みスタート！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』について、2026年9月26日（土）に株式会社アイムビレッジ主催で開催する12周年記念コンサートのチケットの抽選申し込みが開始されたことをお知らせします。

【販売サイト（TIGET）】https://tiget.net/events/485958(https://tiget.net/events/485958)

『白猫』は2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。これを記念して、株式会社アイムビレッジ主催で「Game Symphony Japan 63rd コンサート 白猫プロジェクト NEW WORLD'S ～12th Anniversary～」を2026年9月26日（土）にミューザ川崎シンフォニーホールにて開催いたします。

本日5月19日（火）よりTIGETにてチケットの抽選申し込みが開始されております。座席の種類や特典などの詳細は販売サイトをご確認ください。

【12周年記念コンサート 概要】

これまでの『白猫』の12年間を彩ってきた楽曲の数々を、オーケストラによる生演奏でお届けいたします。

＜公演名＞

Game Symphony Japan 63rd コンサート

白猫プロジェクト NEW WORLD'S ～12th Anniversary～

＜開催日時＞

2026年9月26日（土）

18：30開場／19：00開演／21：00終演予定

＜会場＞

ミューザ川崎シンフォニーホール

＜主催・企画＞

株式会社アイムビレッジ

【チケット 詳細】

＜販売サイト（TIGET）＞https://tiget.net/events/485958

＜販売スケジュール＞

一次先行申し込み（抽選） 2026年5月19日（火）12：00～5月25日（月）20：00 予定

結果発表 2026年6月2日（火）0：00 予定

入金期限 2026年6月4日（木）23：59 予定

一般販売 2026年6月22日（月）12：00～ 予定

＜販売種別＞

※すべて税込み、全席リーフレット付き

SS席 15,000円／S席 12,000円／A席 9,000円／B席 6,000円

※チケットの申し込みにはチケット販売サービス「TIGET」への登録が必要です。

※必ず「TIGET」内の応募時の注意事項をお読みの上、お申し込みください。

各種公演やチケットに関する情報は、公式SNSよりご確認ください。

株式会社アイムビレッジ公式X：https://x.com/AimVil_MusicDiv

『白猫』公式X：https://x.com/wcat_project

『白猫』公式ホームページNEWS：https://colopl.co.jp/shironekoproject/news/details/20260519120000.php

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/20y6ppun/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。