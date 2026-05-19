システムファイブ、ハイブリッド三脚システム「Manfrotto One」製品体験会 5/27に東京・半蔵門で開催

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年5月27日(水)に「Manfrotto One 製品体験会」を東京・半蔵門にて開催いたします。

Manfrotto Oneはフォトからビデオへ、数秒で切り替え可能です。

特許取得済みのXCHANGEマウントで工具不要。

そんなManfrotto Oneを、公益社団法人日本写真家協会所属でUKPHOTO代表の中西 学 氏が解説。

Manfrotto Oneを現場で使用する中西氏だからこそ知っているメリットと注意点を聞くことができます。

もちろん、セミナーで聞いたポイントを実機ですぐにお試しいただけます。

さらに、お持ちのヴィデンダム社製品を無料簡易メンテナンスいたします！

ぜひお気軽にご参加ください。

★こんな方におすすめ★

- Manfrotto Oneが気になっている方- タテ/ヨコ ハイブリッドに使える雲台をお探しの方- 素早くセットアップできる便利な三脚をお探しの方商品についてはこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/134633

日時

2026年5月27日(水) 12：30 ～ 17：00

※製品体験のみ参加希望の方は事前予約不要です。

※中西学氏のセミナーに参加希望の方は事前予約をお願いします。

▼中西学氏セミナー

1回目：13：00～13：30

2回目：15：00～15：30

※どちらの回も内容は同じです

内容（予定）

- 中西 学氏によるManfrotto Oneおすすめポイント解説（約30分）- Manfrotto Oneを実際に触ってみよう（タッチ＆トライ）

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

お申し込みはこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140665

講師について

中西 学

岡山県出身。公益社団法人日本写真家協会所属。UKPHOTO代表。

いち早くドローン技術を取り入れて日本の絶景写真を撮り始める。2011年からは自らの個展も開催。近年ではULTRAMAN、グリッドマンユニバース、ウルトラセブンの写真展を開催。広告、雑誌表紙、プロモーションビデオ撮影と活動は多岐に渡る。LEON.JP連載、カメラ雑誌執筆等も行う。

- 公益社団法人日本写真家協会会員（JPS）- 一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（JUIDA）- ソニーαアカデミー講師（札幌校、銀座校、名古屋校、大阪校、福岡校）- クラブツーリズム講師- エクシブカメラ講師- DJI CAMPスペシャリスト中西 学 公式サイトはこちら :https://www.ukphoto.co/

無料点検（簡易メンテナンス）について

ヴィデンダム社製品を対象に、無料点検（簡易メンテナンス）を実施いたします。

メーカーの製品スペシャリストが常駐し、日頃のご使用に関するお困りごとについてご相談いただけます。

※予約不要です。

※ヴィデンダム社製品（Manfrotto、Gitzoなど）が対象です。

※点検は簡易的な内容となり、修理対応やお見積りのご案内は対象外となります。

※対象製品は三脚及び小型スタンドになります。スペースの関係により、一部対象外となる製品が御座います。対象製品につきましてはお気軽にこちら(https://support.system5.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=35178895658777)からお問い合わせください。

会場

株式会社システムファイブ PROGEAR半蔵門ショールーム

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96+PROGEAR%E5%8D%8A%E8%94%B5%E9%96%80/@35.683125,139.740534,14z/data=!4m6!3m5!1s0x60188c7af1c919ed:0x287073de6fd4c355!8m2!3d35.6831254!4d139.7405341!16s%2Fg%2F1hf082gg7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)



東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分

東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分

お申し込み

【参加無料・要申込】です。

以下よりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140665

主催

ヴィデンダム株式会社

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/