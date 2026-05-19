【達成証をコンプリートしよう！】さっぽろテレビ塔「456段 階段のぼり」で週末は体力づくり！

株式会社さっぽろテレビ塔

ゴールデンウィーク期間中に開催し、大好評をいただいた「階段のぼりイベント」を、5月・6月の土日限定で引き続き開催いたします。

地上1階から高さ90mの展望台まで、全456段の階段を歩いてのぼる「階段のぼり」。

運動不足解消や健康・体力づくりにもおすすめの人気イベントです。

階段をのぼることで、楽しく身体を動かしながらリフレッシュでき、達成感も味わえます。

また、通常の展望台入場料金よりもお得にご参加いただけます！

今回は、階段のぼり達成者へお渡しする「達成証」を全6種類ご用意！

毎週参加して、ぜひコンプリートを目指してみてください！

そして、新たに「スタンプカード」が登場！

階段のぼりに1回参加するごとにスタンプを1つ押印し、3つ集めると「さっぽろテレビ塔オリジナルグッズ」をプレゼントいたします。

体力自慢の方は、ぜひ1日3回の完全制覇にもチャレンジしてみてください！

さらに、ゴールを達成した小学生のお客様は、お菓子が当たる巨大ガラポンにチャレンジできます！

お子さまから大人の方まで楽しめる特別イベントです。

みなさまのご参加・ご挑戦をお待ちしております！

◆◆◆新緑のさっぽろテレビ塔階段のぼり◆◆◆

【開催期間】 5月：23日（土）、24（日）、30日（土）、31日（日）

6月： 6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、

27日（土）、28日（日）

【営業時間】 10：00～18：00

【料 金】 大人600円 / 小学生・中学生300円

【受付場所】 1階屋外の階段のぼり専用受付までお越しください。

【特 典】 小学生以下のお子様は、階段のぼり達成後に展望台にてお渡しする「達成証」を、

1階受付でご提示いただくと、巨大ガラポンに1回ご参加いただけます。

※巨大ガラポンは通常の約3倍。高さ135cmあります。

※達成証は全6種の中からランダムで１枚お渡しいたします。

※雨天・強風時は、中止になる場合があります。

さっぽろテレビ塔公式サイト（https://www.tv-tower.co.jp/event_list.html）

階段のぼり達成証 （全6種）

6種類の中から一部をご紹介！

階段のぼり達成証 （全6種）

階段のぼり達成証 （全6種）

屋外階段イメージ（現在、エレベーターの改修工事中のため、西側大通公園側のみご覧いただくことができます）