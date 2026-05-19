【達成証をコンプリートしよう！】さっぽろテレビ塔「456段 階段のぼり」で週末は体力づくり！
ゴールデンウィーク期間中に開催し、大好評をいただいた「階段のぼりイベント」を、5月・6月の土日限定で引き続き開催いたします。
地上1階から高さ90mの展望台まで、全456段の階段を歩いてのぼる「階段のぼり」。
運動不足解消や健康・体力づくりにもおすすめの人気イベントです。
階段をのぼることで、楽しく身体を動かしながらリフレッシュでき、達成感も味わえます。
また、通常の展望台入場料金よりもお得にご参加いただけます！
今回は、階段のぼり達成者へお渡しする「達成証」を全6種類ご用意！
毎週参加して、ぜひコンプリートを目指してみてください！
そして、新たに「スタンプカード」が登場！
階段のぼりに1回参加するごとにスタンプを1つ押印し、3つ集めると「さっぽろテレビ塔オリジナルグッズ」をプレゼントいたします。
体力自慢の方は、ぜひ1日3回の完全制覇にもチャレンジしてみてください！
さらに、ゴールを達成した小学生のお客様は、お菓子が当たる巨大ガラポンにチャレンジできます！
お子さまから大人の方まで楽しめる特別イベントです。
みなさまのご参加・ご挑戦をお待ちしております！
◆◆◆新緑のさっぽろテレビ塔階段のぼり◆◆◆
【開催期間】 5月：23日（土）、24（日）、30日（土）、31日（日）
6月： 6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、
27日（土）、28日（日）
【営業時間】 10：00～18：00
【料 金】 大人600円 / 小学生・中学生300円
【受付場所】 1階屋外の階段のぼり専用受付までお越しください。
【特 典】 小学生以下のお子様は、階段のぼり達成後に展望台にてお渡しする「達成証」を、
1階受付でご提示いただくと、巨大ガラポンに1回ご参加いただけます。
※巨大ガラポンは通常の約3倍。高さ135cmあります。
※達成証は全6種の中からランダムで１枚お渡しいたします。
※雨天・強風時は、中止になる場合があります。
さっぽろテレビ塔公式サイト（https://www.tv-tower.co.jp/event_list.html）
階段のぼり達成証 （全6種）
6種類の中から一部をご紹介！
階段のぼり達成証 （全6種）
階段のぼり達成証 （全6種）
屋外階段イメージ（現在、エレベーターの改修工事中のため、西側大通公園側のみご覧いただくことができます）