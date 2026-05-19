好評のポップアップストアが、待望の常設店舗へ　「EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店」　2026年5月22日（金）にオープン

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：清水博明、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店」を2026年5月22日（金）にオープンいたします。

本店舗は、これまで同館内での期間限定のポップアップストアとして展開し、関西エリアの皆様から多大な反響をいただいてまいりました。2027年3月の開幕まで残り300日を迎え、全国的な機運が高まる中、皆様からの熱いご要望にお応えする形で、この度、装いも新たに「常設店舗」として正式にオープンする運びとなりました。

関西圏におけるさらなる認知拡大を図るとともに、国内外から訪れる多くの方々へGREEN×EXPO 2027の魅力を日常的に発信してまいります。

EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店について

店 舗 名 ：EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店

オープン：2026年5月22日（金）

場 所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 3階（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

営業時間：10:00 ～ 20:00（定休日はあべのハルカス近鉄本店に準ずる）

■トゥンクトゥンクのグリーティングイベント開催

常設店舗出店を記念して、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」が遊びに来ます！

一緒に写真を撮ったり、触れ合ったりして楽しみましょう。

【イベント概要】

日 時：5月22日(金) １. 10:00～、２. 12:00～、３. 15:00～(各回約30分)

場 所：EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店 売場前

定 員：各回30組

参加方法：9時15分～9時45分、あべのハルカス近鉄本店2階ウエルカムガレリアにて整理券

を先着順で配布いたします。

※当日はご来場順にご案内させていただきます。

※整理券の配布時間は、当日の状況に合わせて変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※写真撮影は１グループ１枚とさせていただきます。スマートフォン・カメラ等はご持参ください。

「開催300日前記念キャンペーン」の実施について

GREEN×EXPO 2027開催300日前を記念し、あべのハルカス店を含む全国のオフィシャルストアにて「入場チケット」が当たる特別なキャンペーンを実施いたします。

実施期間：2026年5月23日（土）～ ※賞品がなくなり次第終了

内 容：対象店舗にて公式ライセンス商品を2,027円（税込）以上お買い上げの方を対象に

その場で入場チケット等が当たる抽選を実施いたします。

対象店舗：EXPO 2027 オフィシャルストア11店舗

【東京都】

・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店

・EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 吉祥寺店 ※5/22（金）開店予定

【神奈川県】

・EXPO 2027 オフィシャルストア 横浜 ラクシスフロント店

・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 横浜みなとみらい店

・EXPO 2027 オフィシャルストア ズーラシア アクアテラス店

・EXPO 2027 オフィシャルストア そごう 横浜店

【埼玉県】

・EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 大宮店

【千葉県】

・EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店

【大阪府】

・EXPO 2027 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

・EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店

【兵庫県】

・EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 三宮店

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月9日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp