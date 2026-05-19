モバイルバッテリーは“中身”で選ぶ時代へ。発火リスク低減を追求した「準固体電池」採用モデルをMakuakeで先行販売

株式会社来夢

株式会社来夢（本社：三重県鈴鹿市、代表取締役：高山修）は、次世代技術として注目される「準固体電池」を採用し、安全性を徹底追求したマグネット吸着式モバイルバッテリー『enerpad』の先行販売を、応援購入サービスMakuakeにて2026年5月19日（火）より開始いたします 。 近年、モバイルバッテリーの発熱や発火事故に関する報道が増える中、単なるスペック競争ではなく「毎日安心して持ち歩けるか」という視点での製品選びを提案します 。

【開発の背景：品質の“見える化”を重視した製品選定】

株式会社来夢は、アウトドア用品や電子機器分野において約30年にわたり事業を展開してきました。その中で私たちは、単なる価格やスペックだけではなく、「どのような環境で、どのような管理体制のもと製造されているか」が、これからのモバイルバッテリー選びにおいて重要であると考えてきました。

2025年、私たちは台湾Samlife社と出会いました。同社は、バッテリー分野で30年以上の経験を持ち、台湾の自社工場において、設計・品質管理・生産までを一貫した体制のもとで行っています。

私たちは実際に製造現場や品質管理体制を確認する中で、“製造工程の透明性”と“長期使用を前提とした品質思想”に強く共感し、日本市場での展開を決定しました。

【「準固体電池」とは？ 安全性を高めるその仕組み】

本製品が採用している「準固体電池」は、従来の液体電解質を中心とした設計とは異なる次世代の構造です 。

ゲル状電解質による安定性: 電池内部をゲル状（準固体）にすることで安定性に配慮した構造を実現しています 。

熱暴走の抑制: 可燃性材料の使用を抑えた設計により、熱暴走が起こりにくいのが特徴です 。

過酷な試験を突破: 釘を刺す「釘刺し試験」や「圧壊試験」などの安全性評価試験を実施しています。

【製品の特長】

日本と台湾、二つの厳しい認証に適合 日本の「PSE」適合に加え、台湾の厳格な「BSMI認証」も取得済みです 。公的データベースで認証状況を確認できる、透明性の高い品質を誇ります 。

スマートなマグネット吸着充電。強力なマグネットにより、iPhoneの背面にピタッと装着 。ケーブルを持ち歩く必要がなく、移動中もスムーズに充電が可能です 。

ライフスタイルに合わせた2モデル展開

5000mAhモデル: 厚さ約9.5mm、重量約120g。

ミニマルに持ち歩きたい方に最適な薄型・軽量設計です 。

10000mAhモデル: iPhoneを約2回充電可能 。最大22.5Wの高出力PDにも対応しています 。

※使用環境・端末状況により異なります

カラーバリエーション

上品な輝きのローズゴールド、どんな環境にも馴染むブラック、そして清潔感のあるホワイトの3色を展開しています 。

【株式会社来夢 代表取締役 高山修 コメント】

このたび、台湾Samlife社と協力し、日本市場に『enerpad』を紹介できることを大変嬉しく思います。

台湾の自社工場における一貫したモノづくりと品質管理体制を実際に確認し、日本のお客様へ安心してお届けできる製品であると考えております。

本製品が、日本のお客様にとって新たな選択肢のひとつになれば幸いです。

【メーカーコメント】

Samlife Technology Co., Ltd.（碩業科技股份有限公司）

Chairman

Fred Yang（楊福義）氏 コメント

私たちは、モバイルバッテリーにおいて重要なのは、単なる容量や充電速度ではなく、安全性や品質の安定性、そして長く安心して使えることであると考えてきました。

本製品は、次世代の準固体電池技術を採用し、台湾における設計・品質管理・生産まで、一貫して高い基準のもとで管理されています。

また、安全性・耐熱性・安定性に配慮した製品づくりを追求しており、これは私たちが長年大切にしてきた開発思想でもあります。

今回、日本市場において信頼できるパートナーと協力し、大手ディストリビュータによる流通体制を通じて、台湾品質と次世代電池技術を備えた製品を、より多くのお客様へお届けできることを大変嬉しく思っています。

これからも、日本の皆さまに安心して長くお使いいただける製品をお届けできるよう、尽力してまいります。

【プロジェクト概要】

プロジェクト名: 【台湾発】“中身”にこだわり、発火リスクを可能な限り抑えたモバイルバッテリー

販売期間: 2026年5月19日～2026年6月18日

URL: https://www.makuake.com/project/enerpad-taiwanbatter/

【株式会社来夢について】 モータースポーツの聖地・三重県鈴鹿市に拠点を置く輸入商社 。ワンタッチテント「E-Z UP」の日本総代理店として30年近い歴史を持ちます 。

URL: https://www.raimu-jp.com/