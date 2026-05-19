『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』のB6メタルアートパネルとアクリルサインプレートなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の商品の受注を5月13日(水)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼B6メタルアートパネル

※画像は「澄野拓海 B6メタルアートパネル」を使用しております。

澄野拓海、蒼月衛人、面影歪のイラスト、全員出撃カットをメタルアートパネルに仕上げました。

メタルアートパネルは金属にコーティングを施した金属印刷物です。

色の鮮やかさと光沢感が特徴的で、1,200dpiの超高精細印刷にて絵柄をお楽しみいただけます。

紫外線に強く経年劣化しにくい為、絵柄がいつまでも綺麗なままのアイテムです。

お部屋などに飾って、キャラクターとの特別な日常をお楽しみください。

※額縁は付属しておりません。

▽仕様

価格 ：各 \6,578(税込)

種類 ：全4種(澄野拓海、蒼月衛人、面影歪、全員出撃)

サイズ：B6

素材 ：アルミニウム

▼アクリルサインプレート

※画像は「澄野拓海 アクリルサインプレート」を使用しております。

澄野拓海、蒼月衛人、九十九今馬、九十九過子、面影歪のイラスト、作中ワードをデスクや棚に立てて飾れる自立型のアクリルサインプレートに仕上げました。

V字構造のため、台座を使わずにそのまま安定して設置いただけます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,870(税込)

種類 ：全5種(澄野拓海、蒼月衛人、九十九今馬、九十九過子、面影歪)

サイズ：（約）65×55mm

素材 ：アクリル

▼推しゴト 75mm缶バッジ2個セット

※画像は「澄野拓海 推しゴト 75mm缶バッジ2個セット」を使用しております。

澄野拓海、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、九十九今馬、九十九過子、面影歪のイラスト、セリフを台紙付き缶バッジ２個のセットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,430(税込)

種類 ：全7種(澄野拓海、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、九十九今馬、九十九過子、面影歪)

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼司令官バッジ風 ピンバッジ

司令官バッジのモチーフを再現したピンバッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,078(税込)

サイズ：直径 （約）40mm 厚み：3mm

素材 ：亜鉛合金

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)Aniplex, TooKyo Games