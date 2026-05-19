韓国旅行でSuicaみたいに使える！Travel Walletの地下鉄・バス乗車完全ガイド
韓国旅行では、地下鉄やバスで移動するのがとても便利。
ソウル市内の移動はもちろん、釜山・大邱などの主要都市でも、地下鉄やバスを使いこなせると旅の自由度がぐっと上がります。
そんな韓国トラベラーに欠かせないのが、交通ICカード。日本のSuicaのようにカードでタッチするだけで乗車が可能です。
これまではT-moneyカードを別途用意するのが主流でした。
ですが、日本で発行されるカードとして初の韓国交通系IC対応・残高連動型のプリペイドカードTravel Walletを使えば、Suicaのような感覚で地下鉄・市内バスに乗車できます。
一方で、初めての乗車だと「運賃はどうやって払うの？」「改札ではどうタッチする？」「バスの支払いは乗る時？降りる時？」など、不安に感じるポイントも多いはず。
本記事では、Travel Walletの交通IC機能の使い方を、地下鉄・バスそれぞれの乗車手順、対応エリア、注意点まで、実際の利用シーンに沿って解説します。
Travel Walletの交通IC機能ってどんな機能？
Travel Walletは、スマホで両替できたり、世界中のVisa加盟店で決済できるプリペイドカードサービス。ですがそれだけでなく、韓国の地下鉄・市内バスで交通ICとしても使える点が大きな特徴です。
使い方はいたってシンプル。地下鉄の改札やバス車内の読み取り機にTravel Walletのカードをタッチすると、乗車料金がTravel Walletの残高から引き落とされます。
T-moneyカードを別途用意したりチャージしたりする必要はありません。
対応しているのは、主に韓国の地下鉄・市内バス。仁川空港とソウル駅を結ぶ空港鉄道（A'REX）など、一部の鉄道では利用できないため、注意が必要です。
また、Travel Walletはプリペイド式。残高や利用履歴はアプリで管理できるため、乗車前に残高を確認しておくと安心ですよ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349699/images/bodyimage1】
地下鉄での使い方（改札でのタッチ乗車手順）
Travel Walletを地下鉄で使う流れは、日本で交通ICカードを使うときとほぼ同じです。
Step1：改札に近づく
駅に着いたら、乗車する路線・方面を確認し、改札へ向かいましょう。韓国の地下鉄は路線が色分けされているため、駅構内の案内表示や地図アプリをあわせて確認するとスムーズです。
Step2：タッチパネルにカードをかざす
改札にある交通ICカードの読み取り部分に、Travel Walletのカードをしっかりかざしましょう。反応すると音が鳴り、画面に運賃や残高に関する表示が出ます。
Step3：ゲートが開いたら通過する
ゲートが開いたら、そのまま通過します。降車駅でも同じように、改札の読み取り部分にカードをタッチして出場します。
残高が足りない場合は、Travel Walletアプリで残高チャージをしましょう。入場前にアプリで残高確認をしておくと安心です。
韓国の市内バスでの使い方
韓国の移動は、地下鉄だけでなく市内バスも便利。ですが、バスは地下鉄よりも少しルールがわかりにくいと感じるかも。
特に「カードのタッチは乗車時と降車時の2回必要」な点は、間違えないように注意が必要です。
乗車時は運転席横の読み取り機にタッチ
韓国の市内バスは「前から乗って・後ろから降りる」です。運転席横などに、交通ICの読み取り機があるので、Travel Walletのカードをタッチします。読み取りが完了すると音が鳴り、運賃が引き落とされます。
ソウル市内の移動はもちろん、釜山・大邱などの主要都市でも、地下鉄やバスを使いこなせると旅の自由度がぐっと上がります。
そんな韓国トラベラーに欠かせないのが、交通ICカード。日本のSuicaのようにカードでタッチするだけで乗車が可能です。
これまではT-moneyカードを別途用意するのが主流でした。
ですが、日本で発行されるカードとして初の韓国交通系IC対応・残高連動型のプリペイドカードTravel Walletを使えば、Suicaのような感覚で地下鉄・市内バスに乗車できます。
一方で、初めての乗車だと「運賃はどうやって払うの？」「改札ではどうタッチする？」「バスの支払いは乗る時？降りる時？」など、不安に感じるポイントも多いはず。
本記事では、Travel Walletの交通IC機能の使い方を、地下鉄・バスそれぞれの乗車手順、対応エリア、注意点まで、実際の利用シーンに沿って解説します。
Travel Walletの交通IC機能ってどんな機能？
Travel Walletは、スマホで両替できたり、世界中のVisa加盟店で決済できるプリペイドカードサービス。ですがそれだけでなく、韓国の地下鉄・市内バスで交通ICとしても使える点が大きな特徴です。
使い方はいたってシンプル。地下鉄の改札やバス車内の読み取り機にTravel Walletのカードをタッチすると、乗車料金がTravel Walletの残高から引き落とされます。
T-moneyカードを別途用意したりチャージしたりする必要はありません。
対応しているのは、主に韓国の地下鉄・市内バス。仁川空港とソウル駅を結ぶ空港鉄道（A'REX）など、一部の鉄道では利用できないため、注意が必要です。
また、Travel Walletはプリペイド式。残高や利用履歴はアプリで管理できるため、乗車前に残高を確認しておくと安心ですよ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349699/images/bodyimage1】
地下鉄での使い方（改札でのタッチ乗車手順）
Travel Walletを地下鉄で使う流れは、日本で交通ICカードを使うときとほぼ同じです。
Step1：改札に近づく
駅に着いたら、乗車する路線・方面を確認し、改札へ向かいましょう。韓国の地下鉄は路線が色分けされているため、駅構内の案内表示や地図アプリをあわせて確認するとスムーズです。
Step2：タッチパネルにカードをかざす
改札にある交通ICカードの読み取り部分に、Travel Walletのカードをしっかりかざしましょう。反応すると音が鳴り、画面に運賃や残高に関する表示が出ます。
Step3：ゲートが開いたら通過する
ゲートが開いたら、そのまま通過します。降車駅でも同じように、改札の読み取り部分にカードをタッチして出場します。
残高が足りない場合は、Travel Walletアプリで残高チャージをしましょう。入場前にアプリで残高確認をしておくと安心です。
韓国の市内バスでの使い方
韓国の移動は、地下鉄だけでなく市内バスも便利。ですが、バスは地下鉄よりも少しルールがわかりにくいと感じるかも。
特に「カードのタッチは乗車時と降車時の2回必要」な点は、間違えないように注意が必要です。
乗車時は運転席横の読み取り機にタッチ
韓国の市内バスは「前から乗って・後ろから降りる」です。運転席横などに、交通ICの読み取り機があるので、Travel Walletのカードをタッチします。読み取りが完了すると音が鳴り、運賃が引き落とされます。