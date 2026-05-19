ホスピタリティ業界は旅行、外食、デジタル体験の進化によって成長を続けている
ホテル、レストラン、旅行関連企業は、柔軟なサービス、個別化された体験、テクノロジー主導の運営によって変化する顧客ニーズに対応している
旅行とホスピタリティは、これまで以上に体験重視の産業へと変化しています。人々はもはや宿泊施設や交通手段だけを目的に旅行先を選んでいるわけではありません。食事体験、利便性、柔軟な予約オプション、エンターテインメント、個別化サービスが旅行選択において重要な役割を果たしています。この変化により、ホスピタリティ企業は国内外の市場において、顧客獲得や顧客ロイヤルティ向上の方法を見直しています。
同時に、デジタルプラットフォームによって旅行計画はより簡単かつ迅速になっています。顧客は現在、スムーズな予約システム、即時サービス利用、モバイル対応体験、旅行全体を通じた個別化提案を求めています。グローバル・マーケット・モデルによると、世界のホスピタリティ市場は2025年に5兆5,377億ドルに達し、2035年まで年平均成長率6.2%で成長を続ける見込みです。
旅行と外食への消費支出が引き続き増加
ホテル、レストラン、カフェ、娯楽施設、観光サービスへの支出は世界市場で増加し続けています。都市型ライフスタイルの拡大と可処分所得の増加により、人々はレジャー活動や旅行体験への支出を増やしています。
市場成長を支える要因：
● 国内観光の拡大
● 出張需要の増加
● 外食体験への支出増加
● 週末旅行や短距離旅行の拡大
● 手頃な価格の旅行需要増加
これらのトレンドにより、ホスピタリティ企業はさまざまな所得層の顧客を取り込んでいます。
ホスピタリティ企業は世界市場で事業拡大を継続
ホスピタリティ業界は、宿泊、飲食サービス、観光、娯楽活動への強い需要に支えられ、世界最大級の消費者サービス産業の一つであり続けています。
主な業界データ
● 世界ホスピタリティ市場は2025年に5兆5,377億ドルに達する見込み
● 業界は2035年まで年平均成長率6.2%で成長予定
● ホスピタリティ業界は世界国内総生産の約4.7%を占めた
● 年間一人当たり支出額は世界平均で約686.6ドルに達した
● 飲食サービスは2025年の業界全体価値の73.7%を占めた
● アメリカ合衆国は29.2%の市場シェアで最大市場を維持した
飲食サービスは、レストラン需要の強さと外食・社交体験への支出増加により、引き続き最大の収益分野となっています。
業界の詳細はこちらをご覧ください -
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
ホスピタリティ企業はデジタル運営への投資を拡大
テクノロジーは顧客体験向上と運営効率改善に欠かせない存在となっています。企業は予約管理、価格設定、顧客対応、サービス提供を改善するため、デジタルシステムの導入を進めています。
導入が拡大している技術分野
● モバイル予約アプリケーション
● 非接触型決済システム
● 自動チェックインサービス
● 人工知能ベースの価格設定ツール
● 顧客ロイヤルティプラットフォーム
● 個別化デジタルマーケティングシステム
デジタル変革により、利便性向上、運営遅延削減、サービス品質の安定化が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349645/images/bodyimage1】
柔軟な旅行ニーズが宿泊トレンドを変化
旅行者は、自身のライフスタイル、予算、利便性に合った宿泊施設を求めるようになっています。そのため、ホスピタリティ企業は従来型ホテルモデル以外への展開を進めています。
旅行とホスピタリティは、これまで以上に体験重視の産業へと変化しています。人々はもはや宿泊施設や交通手段だけを目的に旅行先を選んでいるわけではありません。食事体験、利便性、柔軟な予約オプション、エンターテインメント、個別化サービスが旅行選択において重要な役割を果たしています。この変化により、ホスピタリティ企業は国内外の市場において、顧客獲得や顧客ロイヤルティ向上の方法を見直しています。
同時に、デジタルプラットフォームによって旅行計画はより簡単かつ迅速になっています。顧客は現在、スムーズな予約システム、即時サービス利用、モバイル対応体験、旅行全体を通じた個別化提案を求めています。グローバル・マーケット・モデルによると、世界のホスピタリティ市場は2025年に5兆5,377億ドルに達し、2035年まで年平均成長率6.2%で成長を続ける見込みです。
旅行と外食への消費支出が引き続き増加
ホテル、レストラン、カフェ、娯楽施設、観光サービスへの支出は世界市場で増加し続けています。都市型ライフスタイルの拡大と可処分所得の増加により、人々はレジャー活動や旅行体験への支出を増やしています。
市場成長を支える要因：
● 国内観光の拡大
● 出張需要の増加
● 外食体験への支出増加
● 週末旅行や短距離旅行の拡大
● 手頃な価格の旅行需要増加
これらのトレンドにより、ホスピタリティ企業はさまざまな所得層の顧客を取り込んでいます。
ホスピタリティ企業は世界市場で事業拡大を継続
ホスピタリティ業界は、宿泊、飲食サービス、観光、娯楽活動への強い需要に支えられ、世界最大級の消費者サービス産業の一つであり続けています。
主な業界データ
● 世界ホスピタリティ市場は2025年に5兆5,377億ドルに達する見込み
● 業界は2035年まで年平均成長率6.2%で成長予定
● ホスピタリティ業界は世界国内総生産の約4.7%を占めた
● 年間一人当たり支出額は世界平均で約686.6ドルに達した
● 飲食サービスは2025年の業界全体価値の73.7%を占めた
● アメリカ合衆国は29.2%の市場シェアで最大市場を維持した
飲食サービスは、レストラン需要の強さと外食・社交体験への支出増加により、引き続き最大の収益分野となっています。
業界の詳細はこちらをご覧ください -
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
ホスピタリティ企業はデジタル運営への投資を拡大
テクノロジーは顧客体験向上と運営効率改善に欠かせない存在となっています。企業は予約管理、価格設定、顧客対応、サービス提供を改善するため、デジタルシステムの導入を進めています。
導入が拡大している技術分野
● モバイル予約アプリケーション
● 非接触型決済システム
● 自動チェックインサービス
● 人工知能ベースの価格設定ツール
● 顧客ロイヤルティプラットフォーム
● 個別化デジタルマーケティングシステム
デジタル変革により、利便性向上、運営遅延削減、サービス品質の安定化が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349645/images/bodyimage1】
柔軟な旅行ニーズが宿泊トレンドを変化
旅行者は、自身のライフスタイル、予算、利便性に合った宿泊施設を求めるようになっています。そのため、ホスピタリティ企業は従来型ホテルモデル以外への展開を進めています。