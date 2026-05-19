猛暑の夏を涼しく彩る。家で楽しむ流しそうめん器の決定版 『元祖本格流しそうめん匠』2026年の販売を開始





家電・雑貨メーカーのライソン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：山 俊介）は、毎年ご好評をいただいている「元祖本格流しそうめん匠」の2026年度の販売を開始いたしました。

今年も記録的な暑さが予想される中、自宅にいながら手軽に「涼」を感じられるアイテムとして、例年多くのファミリー層から支持を集めている本製品。全長約1mのロングコースによる本格的な流しそうめん体験を通じて、夏の食卓をより豊かに演出します。

電池式で、卓上だけでなく、屋外でも使用可能。参考小売価格は7700円（税込）。

■ 発売の背景

日本の夏の風物詩である「流しそうめん」ですが、準備の負担や設置の難しさから、家庭で実施するにはハードルが高いものでした。

本製品は、スイッチひとつで水が循環する電動式を採用し、誰でも簡単に設置・操作ができるよう設計されています。「食欲が落ちがちな暑い日でも、家族みんなで楽しく食事をしてほしい」という思いから生まれた、夏の定番商品です。





■ 製品の主な特徴

①卓上で映える全長約1mのロングコース

コンパクトに収納可能ながら、組み立てれば全長約1mの迫力あるコースに。大人数でも十分に楽しめるサイズ感を実現しました。

②スペースに合わせたレイアウト変更が可能

テーブルのサイズや人数に合わせて、コースの形を自由に組み替えられます。毎回違った雰囲気で楽しむことができます。

③自動循環ポンプで準備がスムーズ

電動ポンプが水を自動で汲み上げ、循環させます。常に水が流れ続けるため、手間なく流しそうめんを楽しめます。

④場所を選ばない電池式

コンセントが不要な電池式のため、室内はもちろん、庭やベランダ、キャンプなどのアウトドアシーンでも活躍します。

⑤お手入れと収納が簡単

各パーツは分解して洗うことができ、衛生的に保てます。使用後は付属の箱にコンパクトに収まり、収納場所にも困りません。

■ おすすめの利用シーン

・猛暑日のご家庭でのランチやディナーに

・夏休みのお子様との思い出づくりに

・ホームパーティーに

・キャンプ、BBQなどのアウトドアの目玉として

・SNS映えする、涼しげな食卓の演出に





■ 【大好評！】 お客様の声

※これまでのライソンのそうめん器シリーズご購入のお客様の声です

・「子供が大喜びでした！いつにも増してそうめんを食べてました。組み立ても簡単です」

・ 「 えっ、買ったの？と。あまり乗り気でなかったパパも、テンション上がって楽しんでました。買って良かったです！ 」

・ 「 この製品を購入するのは2回目です 」

・ 「 乾電池ふたつで力強い水流で、清潔感もあり、受け容器に氷を入れれば冷たい水が流れます。そうめんの他に、カニカマやミニトマト、ウズラのゆで卵等を流してやると歓声をあげて喜びました 」

・ 「 他社製品と悩みましたが、組み立てや手入れのしやすさからこちらを購入しました 」

・ 「 小1、年少さんのいる我が家。夏はそうめん飽きてしまって子供がいまいち食べてくれないのですが、これで夏休みの数日はごまかせそうです！ 」

・ 「 他にも沢山有りましたが、皆さんのレビューを見たら間違いないの口コミが多かったのでこちらに決めました。結果、皆さまのレビュー通り子供たち大喜びしました 」

■製品概要

製品名： 元祖本格流しそうめん匠

製品コード： KDSM-009G

電源： 単２電池２本（別売）

サイズ： W1100×D290×H270mm

重さ： 1.1kg（電池含まず）

連続使用時間： 約100～120分

材質： ABS樹脂、シリコン

参考小売価格： 7,700円（税込）

販売場所

・全国の小売店

・ライソン公式オンラインストア「LITHON STORE」

https://lithon-store.com/



ライソン 『元祖本格流しそうめん匠』



【会社概要】

社名： ライソン株式会社

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者： 代表取締役 山 俊介

設立： 1991年2月2日

資本金： 2,050万円

TEL： 06-6789-0877

FAX： 06-6789-6111

事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売

■ライソン公式ホームページ

https://www.lithon.co.jp