【TAC司法書士】どなたでもお気軽にご参加ください！5/27（水）開講オリエンテーションのご案内

TAC株式会社2027年合格目標 山本オートマチック 開講オリエンテーション

TAC司法書士講座では、受講開始にあたってオンラインフォロー専任講師による「開講オリエンテーション」を実施しています。受講をご検討の方はもちろん、司法書士に少しでも興味のある方であれば、どなたでもご参加いただけます！

受講生とともに実際の開講オリエンテーションに参加いただき、受講・学習方法や、各種オンラインフォローの内容・活用法についての具体的な解説をお聞きいただけます。興味のある方はお気軽にご参加ください！

●セミナーでお話すること

・「山本オートマチック」について

・「オンラインフォロー」の具体的内容と利用方法

・学習を開始したばかりの時点でやるべきこと

・質問回答コーナー

●実施日時

5/27(水)19：00～ オンライン（要予約）

※おおむねセミナー60分程度を予定しております（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●予約はコチラ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar_1010.html

●講師

西垣 哲也 講師（オンラインフォロー専任講師）

「山本オートマチック」オンラインフォロー担当

基本を大切にした指導を重視。試験に必要な知識や過去問の取り組み方など、いかにわかりやすく伝えるかを常に考えて、受講生の皆さんをサポート。実務家としても活躍している。

会社概要

会社名：TAC株式会社

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/