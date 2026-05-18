のど飴市場規模・シェアレポート、成長要因および2025年～2035年予測
KD Market Insightsは、市場調査レポート『のど飴市場の将来トレンドおよび機会分析 - 2025年～2035年』を発表できることを嬉しく思います。本レポートの調査範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、および各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
のど飴市場：健康志向時代における喉のケア
のど飴市場は、世界の一般用医薬品（OTC）ヘルスケア業界において、安定的かつ着実に成長している分野です。従来のメントールドロップから、シュガーフリーのハーブ配合製品まで、これらの携帯しやすい喉ケア製品は、季節性の風邪対策から年間を通じたウェルネス製品へと進化しています。消費者が天然成分や機能性メリットを求める傾向を強める中、市場は健康志向、高齢化社会、革新的な製品形態を背景に大きな変化を遂げています。
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市場規模および成長動向
世界ののど飴市場に関する調査レポートによると、のど飴市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で成長し、2035年末までに市場規模は104億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は58億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349613/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
のど飴市場は、製品開発や消費者ターゲティングに影響を与える複数の重要な要素に基づいて分類することができます。
製品タイプ別：
医薬品タイプのど飴（最大セグメント）：
非医薬品／機能性のど飴（最も成長が速いセグメント）：
形状別：
成分タイプ別：
メントール＆ユーカリ：
ハーブ系有効成分（最も成長が速い）：
その他成分：
糖分含有量別：
シュガーフリー製品（主流）：
糖分入りのど飴：
流通チャネル別：
薬局・ドラッグストア：
オンライン小売（最も成長が速い）：
スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア：
成長を促進する主な要因
呼吸器疾患およびインフルエンザ感染の増加
最も大きな成長要因は、世界的な呼吸器疾患の増加です。国際呼吸器学会フォーラム（FIRS）によると、世界で約2億人が慢性閉塞性肺疾患（COPD）に苦しんでおり、年間約320万人が死亡しています。さらに、CDCによれば、2021～2022年の期間中、米国だけで約940万人がインフルエンザに感染し、430万件の関連医療受診が発生しました。呼吸器感染症や喉の不快感が増加する中で、効果的かつ手軽な症状緩和製品への需要が高まり、のど飴の販売を直接押し上げています。
健康意識の高まりと天然成分へのシフト
消費者は、成分の由来、糖分含有量、機能性表示に対してますます敏感になっています。天然、オーガニック、クリーンラベル製品への需要が、ハーブ系および植物由来のど飴市場の急成長を促しています。メーカーは、甘草（リコリス）、蜂蜜、エキナセア、エルダーベリーなどの植物エキスを配合し、合成成分よりも穏やかな代替品として訴求しています。この傾向は、急性症状の緩和だけでなく、日常的な予防ケアを求める健康志向の消費者層で特に強く見られます。
のど飴市場：健康志向時代における喉のケア
のど飴市場は、世界の一般用医薬品（OTC）ヘルスケア業界において、安定的かつ着実に成長している分野です。従来のメントールドロップから、シュガーフリーのハーブ配合製品まで、これらの携帯しやすい喉ケア製品は、季節性の風邪対策から年間を通じたウェルネス製品へと進化しています。消費者が天然成分や機能性メリットを求める傾向を強める中、市場は健康志向、高齢化社会、革新的な製品形態を背景に大きな変化を遂げています。
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市場規模および成長動向
世界ののど飴市場に関する調査レポートによると、のど飴市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で成長し、2035年末までに市場規模は104億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は58億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
のど飴市場は、製品開発や消費者ターゲティングに影響を与える複数の重要な要素に基づいて分類することができます。
製品タイプ別：
医薬品タイプのど飴（最大セグメント）：
非医薬品／機能性のど飴（最も成長が速いセグメント）：
形状別：
成分タイプ別：
メントール＆ユーカリ：
ハーブ系有効成分（最も成長が速い）：
その他成分：
糖分含有量別：
シュガーフリー製品（主流）：
糖分入りのど飴：
流通チャネル別：
薬局・ドラッグストア：
オンライン小売（最も成長が速い）：
スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア：
成長を促進する主な要因
呼吸器疾患およびインフルエンザ感染の増加
最も大きな成長要因は、世界的な呼吸器疾患の増加です。国際呼吸器学会フォーラム（FIRS）によると、世界で約2億人が慢性閉塞性肺疾患（COPD）に苦しんでおり、年間約320万人が死亡しています。さらに、CDCによれば、2021～2022年の期間中、米国だけで約940万人がインフルエンザに感染し、430万件の関連医療受診が発生しました。呼吸器感染症や喉の不快感が増加する中で、効果的かつ手軽な症状緩和製品への需要が高まり、のど飴の販売を直接押し上げています。
健康意識の高まりと天然成分へのシフト
消費者は、成分の由来、糖分含有量、機能性表示に対してますます敏感になっています。天然、オーガニック、クリーンラベル製品への需要が、ハーブ系および植物由来のど飴市場の急成長を促しています。メーカーは、甘草（リコリス）、蜂蜜、エキナセア、エルダーベリーなどの植物エキスを配合し、合成成分よりも穏やかな代替品として訴求しています。この傾向は、急性症状の緩和だけでなく、日常的な予防ケアを求める健康志向の消費者層で特に強く見られます。