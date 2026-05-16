【6/3出雲市開催】山陰の経営者向け「業務で本当に使えるClaude Code AIエージェント講座」を無料開催／審査制20名限定

日本AI開発センター株式会社

日本AI開発センター株式会社（本社：島根県、代表取締役：中尾香達）は、2026年6月3日（水）、出雲ガス本社にて、山陰地方の経営者・役員を対象とした特別講座「業務で本当に使えるClaude Code AIエージェントを作ろう」を無料開催いたします。森山裕介後援会事務所との共催で、定員20名・審査制での実施となります。本講座は出雲開催を皮切りに、鳥取・広島・山口・岡山など中国地方全域での展開を予定しています。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181744/table/1_1_d391eac0926b3a748a930ff06e9c957b.jpg?v=202605160151 ]

▼ お申込みはこちら

https://jadc.tech/claude-code/seminar

■ 開催の背景：山陰の人手不足を「AIエージェント」で乗り越える

山陰地方の中小企業が直面する最大の経営課題は、慢性的な人手不足と若手採用難です。

一方で、Anthropic社が提供するAIコーディングエージェント「Claude Code」の登場により、これまで専門エンジニアにしかできなかった業務自動化が、経営者自身の手で実現できる時代が到来しました。

本講座では、事務作業10人分を1名で回すことを実現するAIエージェント構築の具体的手法を、地元山陰の経営者に向けて1時間に凝縮してお届けします。

講座開催例

■ 講座の3つの特徴

▼ 1. "本当に使える"実例ベースの内容

理論ではなく、当社が実際に自社業務へ導入し成果を出している自動化事例を、運用画面付きで公開します。

▼ 2. 経営者目線で語る「AIエージェント導入の判断軸」

ROI、導入順序、社内体制、よくある失敗パターンまで、経営者の意思決定に必要な観点を網羅します。

▼ 3. 審査制20名・少人数制

質疑応答・個別相談を重視するため、参加企業を厳選した少人数開催とします。

■ こんな経営者・役員におすすめ

・事務・バックオフィスの人件費を抜本的に圧縮したい

・AI導入を検討しているが、何から始めればいいか分からない

・ChatGPTは使っているが、業務自動化までは踏み込めていない

・山陰地方で「人を増やさず売上を伸ばす」体制を作りたい

・Claude Codeという言葉は聞いたが、自社で使えるイメージが湧かない

■ 今後の開催予定：中国地方全域へ展開

今回の出雲開催を皮切りに、当社では中国地方全域で同様のセミナー開催を予定しています。

・島根県（出雲市、松江市）：2026年6月3日（水）開催 および夏開催予定

・鳥取県（米子市、鳥取市）：2026年夏 開催予定

・広島県（広島市、福山市）：2026年夏～秋 開催予定

・山口県（山口市、福山市）：2026年夏 開催予定

・岡山県（岡山市、倉敷市）：2026年秋 開催予定

各県の開催詳細は決定次第、当社プレスリリースおよび公式サイトにて発表いたします。「自社の地域でも開催してほしい」という個別のご要望も随時受け付けております。

■ 講師プロフィール

中尾 香達（なかお こうたつ）

日本AI開発センター株式会社 代表取締役

島根県出身。AI/AX導入コンサルティング、AI研修、AIエージェント開発を手がける日本AI開発センター株式会社を創業。地方中小企業から金融機関まで幅広いAI導入支援を行い、2026年からは鳥取、広島、山口。岡山地域への展開も開始。「地方にこそAIエージェントを届ける」を経営理念に、山陰発・全国展開のAI企業を目指す。

■ 申込方法

審査制のため、下記URLより参加申込みをお願いいたします。

※応募多数の場合、開催趣旨に沿う方を優先させていただきます。

▼ お申込みはこちら

https://jadc.tech/claude-code/seminar/

・申込締切：2026年6月1日（月）

・申込窓口：日本AI開発センター株式会社

■ 会社概要

・会社名 ：日本AI開発センター株式会社

・代表者 ：代表取締役 中尾 香達

・本社 ：島根県出雲市上塩冶町2664番地3 マルエフガーデン2階

・事業内容：AI導入コンサルティング、AI/AX研修、AIエージェント開発、AI受託開発

・展開地域：山陰地方（2026年より中四国地域へ展開）