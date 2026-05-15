JELLY BEANS 公式オンラインストアがリニューアルオープン

株式会社ジェリービーンズグループ

JELLY BEANS公式オンラインストアを運営する 株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズ」）は、2026年5月14日（木）に公式オンラインストアをリニューアルオープンいたします。 今回のリニューアルでは、より快適にお買い物をお楽しみいただけるよう、サイトデザインや導線設計を刷新。スマートフォンでの操作性向上をはじめ、商品検索やカテゴリ閲覧の利便性改善、会員機能の強化などを行いました。 また、トレンドアイテムや人気商品の特集コンテンツも拡充し、ブランドの世界観をより楽しめるオンラインストアへアップデート。お客様一人ひとりに、よりスムーズで快適なショッピング体験を提供してまいります。

新ポイント機能「リワード」を導入！リニューアル記念キャンペーンも開催

今回のリニューアルでは、より快適にお買い物をお楽しみいただけるサイト設計への刷新に加え、お客様にさらにお得にご利用いただける新機能「リワード（ポイント）機能」を導入いたしました。

また、リニューアルを記念し、日頃の感謝を込めて、新規会員様・既存会員様を対象とした期間限定キャンペーンも実施いたします。

より便利で、お得なオンラインストアへ

JELLY BEANS公式オンラインストアでは、お客様によりスムーズで快適なお買い物体験をご提供するため、サイトデザインや機能面を全面的にアップデートいたしました。

その中でも注目の新機能が「リワード（ポイント）機能」です。

新機能「リワード（ポイント）機能」について

お買い物をもっと楽しく、お得にご利用いただける会員向けポイントサービスを新たに導入いたしました。

■ 主な特徴

・ご購入金額に応じてポイントが貯まる

・貯まったポイントは次回以降のお買い物で利用可能

・会員限定特典として様々なサービスへ展開予定

■ ご利用メリット

・お買い物をするたびにお得にポイント還元

・継続利用でさらにメリット拡大

・オンラインストアをより便利に活用可能

▼リワード機能 詳細はこちら

https://jellybeans-onlinestore.myshopify.com/pages/point

リニューアル記念キャンペーン開催

リニューアルオープンを記念して、期間限定キャンペーンを開催いたします。

■ キャンペーン期間

2026年5月14日（木）～5月31日（日）

■ 新規会員様限定

5,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様へ、

ノベルティをプレゼントいたします。

※先着50名様限定

持っているだけで気分が上がる、限定デザインポーチをプレゼント。 マチ付きでしっかり収納できるため、コスメ・モバイルアクセサリー・旅行用ポーチとしても活躍。 普段使いしやすい上品カラーで、バッグの中でも映えるアイテムです。

■ 既存会員様限定

6,000円（税込）以上のご購入でご利用いただける「1,500円OFFクーポン」を配布いたします。

クーポンコード：260514-member

※2026年5月13日までにJELLY BEANS 公式オンラインストアに登録いただいているお客様のみ利用可能です。

※クーポン利用期間：2026年6月30日まで

株式会社ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)は、「私がわたしらしく素敵になれるいちばん身近なデイリーシューズ」をコンセプトとした「JELLY BEANS」(https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx)ブランドをはじめ、総合スポーツブランド「361°」(https://361sports.jp)、韓国アイス「Gold Star」(https://goldstarjapan.co.jp/)、エンターテインメント事業、物流事業、株主優待プラットフォーム事業などを展開するホールディングスカンパニーです。

ライフスタイル領域への取り組みも広げており、着用時の快適性や休息時間の質に配慮したリカバリーウェア(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/recoverywear.aspx)の販売を開始しました。日常使いからアクティブシーン、リラックスタイムまでを視野に入れた商品展開を通じて、暮らしに寄り添う価値提供を目指しています。

今後も、ファッション・スポーツ・フード・エンターテインメントといった分野を横断しながら、商品企画から販売、物流、デジタル領域までを一体的に推進し、身近で信頼されるブランドづくりに取り組んでまいります。

■ 公式オンラインストア

JELLY BEANSは今後も、お客様により良いショッピング体験を提供できるよう、サービス向上に努めてまいります。

ぜひこの機会に、新しくなったJELLY BEANS公式オンラインストアをご利用ください。

【JELLY BEANS Online Shop】

https://www.jelly-beansshop.com/

・インスタグラム：https://www.instagram.com/jellybeans_shoes/(https://www.instagram.com/jellybeans_shoes/?hl=ja)

・X：https://x.com/JELLYBEANS_com

※本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/