地域に根ざす建築会社が、学校部活動を支援

地域スポーツ支援で、子どもたちの挑戦を応援

株式会社Best Stage

埼玉県を中心にアパート建築を手がける株式会社Best Stage（代表：椿内 学、本社所在地：埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-28 ベストビルII）は、株式会社Best Stageは、地域スポーツ支援の一環として、富士見西中学校 男子バレーボール部へユニフォームを寄贈いたしました。

子どもたちがより前向きに、そして誇りを持って活動できる環境づくりを応援したいという想いから、今回の取り組みを実施しています。

地域とのつながりから生まれた取り組み

富士見西中学校 男子バレーボール部へのユニフォーム寄贈式

Best Stageではこれまでも、地域との関わりを大切にしてきました。 今回の寄贈も、以前から地域スポーツへの支援を行ってきた流れの中で実現したものです。日々頑張る子どもたちの姿や、部活動を支える先生方・保護者の皆さまの存在に触れる中で、「自分たちにもできる形で応援したい」という想いが今回の支援につながりました。

“建物”だけではなく、 “地域”をつくる会社でありたい

Best Stageは、アパート建築を通じて街づくりを行っている会社です。 ただ建物を建てるだけではなく、その地域に暮らす人たちや、未来を担う子どもたちにとって、少しでも良い環境を増やしていきたいと考えています。今回の寄贈も、「地域に支えられている企業として、地域へ還元したい」という想いから実施しました。

地域とともに歩んできた、これまでの取り組み

Best Stageでは、地域とのつながりを大切にしながら、さまざまな地域支援活動を継続してきました。

これまでの主な取り組み- 2019年9月：大井小学校へのテント寄贈- 2020年11月：ECふじみ野へのユニフォーム寄贈- 2024年3月：富士見市弓道連盟への寄贈- 2024年8月：関沢小学校へのバレーボール練習道具寄贈

こうした活動は、単発的な支援ではなく、「地域で暮らす人たちとのつながりを大切にしたい」という想いのもと、できることを少しずつ積み重ねてきた取り組みです。また、Best Stageは埼玉県を中心に、377棟以上のアパート建築実績を持ち、長年にわたり地域の街づくりにも携わってきました。私たちは、建物を建てるだけではなく、その街で暮らす人たちや、未来を担う子どもたちにも関わっていきたいと考えています。

地域から応援される経験が、生徒たちの力になる

今回寄贈したユニフォームについて、生徒たちからは「かっこいい！」という声が上がっていたとのことです。富士見西中学校 男子バレーボール部のチームカラーでもある紫と黄色をベースにしたデザインに加え、速乾性があり着やすい点も、生徒たちに好評だったと話してくださいました。

顧問のコメント

「現在、部活動で使用する備品なども簡単に購入できる状況ではない中で、ユニフォームを新しく作ることも簡単ではありません。そうした中で、今回このような形でご支援いただけたことを本当にありがたく感じています。」

また、「このユニフォームが最後まで残れるように、夏の大会を勝ち抜いて恩返しできればと思っています。」と、今後の大会へ向けた前向きな想いも語ってくださいました。

地域とともに、子どもたちの未来を支える

新ユニフォームを着用して練習する生徒たち

代表の椿内 学は、今回の取り組みについて次のように語っています。

「私たちは、建物を建てるだけでなく、その街で暮らす人たちの未来にも関わっていきたいと考えています。」

Best Stageでは今後も、地域で暮らし・働く人たちとのつながりを大切にしながら、子どもたちの挑戦を応援する取り組みを、無理のない形で継続していく考えです。スポーツに限らず、教育や地域活動など、街と人の未来につながる分野において、地域とともに考え、行動する企業でありたいと考えています。また、街を知る企業だからこそできる“小さな地域支援”を、これからも一つひとつ積み重ねてまいります。

Best Stage

施工事例

埼玉で新築木造3階建てアパートと言えば、Best Stage。アパート建築に特化し、埼玉を中心に千葉・東京など377棟以上の施工実績です。長年、愛されてきた「ベストステージ」をはじめ、お城のような高級感のある「カメリア」やヨーロッパの古き良き伝統的なデザインの「メゾコラール外壁」など、多彩な新築木造3階建てアパートを建築しております。駅から遠くても需要のある「ガレージハウス」や将来の資産形成を考えた賃貸併用住宅の「稼げるマイホーム」など、様々な土地やオーナー様のご要望にお応えできる仕様や商品を取り揃えております。新商品「MAISOFLAP(メゾフラップ)」では、カップルやDINKs世帯が暮らしやすい2LDKのアパートも展開しております。

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（会社概要）

社名：株式会社Best Stage

本社所在地：埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-28 ベストビルII

代表取締役：椿内 学

事業内容：建設事業・不動産事業・一級建築士事務所

設立：1989年12月7日

Webサイト：https://beststage.co.jp/

電話番号：049-275-3000

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