AIナレーター花江夏樹が、ミツカン「フルーティス」の魅力を紹介！

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan （本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：槇 亮次、以下ミツカン）は、NTT西日本株式会社（本社：大阪市都島区、代表取締役社長：北村 亮太、以下NTT西日本）の音声AI事業「VOICENCE（ヴォイセンス）」を活用し、人気声優・花江夏樹さんの音声AIを用いた「フルーティス(TM)」のナレーション音声および音声動画コンテンツを制作いたしました。本コンテンツは、全国の小売企業各社の店内放送やサイネージ、アプリにて順次放映・放送してまいりますが、当社の公式Xアカウントでも公開いたしました。AIナレーター花江夏樹とともに、新商品「フルーティス」の魅力を伝えてまいります。

取り組み背景

「フルーティス」は、これまで「おいしい」「飲みやすい」と多くの方から評価をいただいてきた一方で、「お酢」=「健康だけど酸味を我慢するもの」というイメージが先行し、日常的なリフレッシュドリンクとしての価値が十分に伝わりきっていないという課題がありました。そこで2026年春のブランドリニューアルにて、果実のおいしさを前面に打ち出した新パッケージを採用し、「お酢」を「果実のおいしさを引き出す名パートナー」として再定義することに挑戦しました。

リニューアルしたフルーティスの魅力をより多くのお客様に届けるため、店頭やSNSでの接点を強化するとともに、より多くの方に親しみを持っていただけるコミュニケーション手法としてAI音声に着目し、VOICENCEを活用することといたしました。幅広い世代に親しまれる存在として、性別や年齢を問わず支持されている人気声優・花江夏樹さんのAI音声を起用しております。VOICENCEの活用により、店内放送やサイネージなど小売企業各社の放映・放送環境に合わせた内容や、企業ごとの名称の呼び分けなど柔軟なコンテンツの制作が可能となり、売場における新しい情報発信の形を実現しています。

コンテンツ公開情報

１.2026年5月～7月にかけて、小売企業各社の店内放送やサイネージ、アプリにて順次放映・放送いたします。

２.ミツカン公式Xアカウントにて公開中です。（https://x.com/mizkan_official/status/2052219367203770399）

「VOICENCE」について

NTT西日本の「VOICENCE」は、NTTグループにて独自開発した国産のAI音声合成技術によって、声優・俳優・アーティスト・芸人などの実演家ご本人の音声からAI音声モデルを構築し、さまざまな音声コンテンツの企画・制作を可能にするコンテンツプロデュース事業です。

AI音声合成と独自の権利保護技術を組み合わせ、声を守ると同時に、声を正しく活用することで、「声」という資産が新たな価値を生み出すことを推進しています。

＜NTT西日本 ニュースリリースURL＞

https://www.ntt-west.co.jp/news/2510/251027b.html

フルーティスについて

フルーティスは2026年春にブランドリニューアルし、従来の“健康のためのお酢ドリンク”の枠を超え、果実のおいしさを主役にした“新・果実体験”を楽しめるリフレッシュドリンクとして生まれ変わりました。

長野県産シャインマスカットや、福岡県産あまおうなど、人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、りんご酢などと組み合わせることで果実のおいしさを最大限に引き出しています。

この果汁とお酢を組み合わせる「フルーティアップ製法(TM)」により、後味がすっきりしていてべたつかないのに、フルーティーでしっかりとした甘さがある、これまでの果実飲料ともお酢ドリンクとも異なる、新しい飲み心地をお楽しみいただけます。

◆フルーティス ブランドサイト

https://www.mizkan.co.jp/vinegar-drink/fruity-su/

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/