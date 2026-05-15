ヴィジュアル系シーン注目の大型サーキット「MASKED 2026」ニコニコ生放送で独占生配信決定＜5月22日(金)・23日(土)＞
株式会社ドワンゴは、2026年5月22日（金）・23日（土）に開催されるヴィジュアル系サーキットイベント「MASKED 2026」を、ニコニコ生放送にて独占生配信いたします。
「MASKED 2026」は、Spotify O-EAST／Spotify O-WEST／duo MUSIC EXCHANGEの渋谷3会場にて開催される大型ヴィジュアル系サーキットイベントです。
ヴィジュアル系シーンを代表するアーティスト、全57組が集結します。
ニコニコ生放送では、各会場の模様を独占生配信。
会場へ足を運べないファンも、自宅からリアルタイムでライブをお楽しみいただけます。
※一部アーティストにつきましては、配信対象外となります。
※アーティストによっては、一部楽曲のみの配信となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■配信情報
【日程】2026年5月22日（金）・23日（土）
【会場】Spotify O-EAST／Spotify O-WEST／duo MUSIC EXCHANGE
【DAY1】O-EAST（5月22日（金）12:00放送START）
出演：XANVALA／甘い暴力／BugLug／RAZOR／MUCC
※ザアザア／CODOMO DRAGON／lynch.／キズの配信はございません
視聴ページ▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv350480453
【DAY1】O-WEST（5月22日（金）12:30放送START）
出演：CHAQLA.／ビバラッシュ／電脳ヒメカ／武瑠／鬼ヶ島／えんそく／DEXCORE／NOCTURNAL BLOODLUST／DEATHGAZE
※酒井参輝の配信はございません
視聴ページ▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv350480472
【DAY1】duo（5月22日（金）12:00放送START）
出演：透明少女／曇りのち、／ORSEAS／Rorschach.inc／泥眼／DAMNED／MAMA.／まみれた／ゼラ／ヤミテラ
視聴ページ▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv350480476
【DAY2】O-EAST（5月23日（土）12:00放送START）
出演：Azavana／ダウト／摩天楼オペラ／D'ESPAIRSRAY／アルルカン／Sadie
※キズ／vistlip／Royzの配信はございません
視聴ページ▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv350480483
【DAY2】O-WEST（5月23日（土）12:30放送START）
出演：我が為／Chanty／mitsu／sugar／DOG inThePWO／グラビティ／ユナイト／THE MADNA／NEURØMASK
※NICOLASの配信はございません
視聴ページ▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv350480488
【DAY2】duo（5月23日（土）12:00放送START）
出演：SUPERKNOVA／妖-Ayakashi-／ルルノネ／BLAZE／ミスイ／哀と凛人の無所属／東京花嫁／KAKUMAY／アンフィル
※黒蜜の配信はございません
視聴ページ▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv350480492
■視聴チケット価格
【DAY1】O-EAST 3,500円（税込）＋サービス手数料350円
【DAY1】O-WEST 3,500円（税込）＋サービス手数料350円
【DAY1】duo 3,500円（税込）＋サービス手数料350円
【DAY1】通し券（3会場） 10,000円（税込）＋サービス手数料1,000円
【DAY2】O-EAST 3,500円（税込）＋サービス手数料350円
【DAY2】O-WEST 3,500円（税込）＋サービス手数料350円
【DAY2】duo 3,500円（税込）＋サービス手数料350円
【DAY2】通し券（3会場） 10,000円（税込）＋サービス手数料1,000円
※チケット購入時に「お目当てのアーティスト」のアンケート回答が必要となります。
視聴チケット購入はこちら :
https://dwango-ticket.jp/project/dR7kaERW7U
【視聴チケット販売期間】
2026年5月15日（金）18:00 ～ 2026年6月6日（土）23:59
【タイムシフト視聴期間】
2026年6月7日（日）23:59まで
※期間中であれば、生放送終了後も何度でもご視聴いただけます。
※上記期間を過ぎると、視聴途中の場合でも番組をご覧いただけなくなります。
【視聴チケット購入サイト】
MASKED 公式サイト
http://www.masked-v.com/
MASKEDX 公式アカウント
https://x.com/MASKED_vkei
How to Watch Paid Live Streams Outside Japan
■ You can purchase “Net Tickets” (virtual tickets) and watch paid live streams outside Japan.
(*Some regions are excluded) However, we cannot assure you that you will be able to watch with VPN.
■ You can purchase by credit card.
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club Card
↓online ticket purchase↓
■ Compatible Devices
Niconico is available to watch on a variety of devices including smartphones/tablets (iOS/Android apps) and web browsers on PC and Mac.
*Other devices not mentioned are not supported.
■ About account viewing authentication
You can only watch the program on the account where you purchased the ticket, and you cannot watch it even if you log in with a different account.
■ About the Broadcast Schedule
The live broadcasts are scheduled according to Japan Standard Time (JST)
*Please be aware of time zone differences
■ Help Center (English)
https://qa.nicovideo.jp/category/show/808
Click here if you do not have access to the viewing page
The copyright of this program belongs to the right holder and is protected by the Copyright Act and other laws and regulations.
Unauthorized reproduction or mirroring of this program on the Internet without permission of the rights holder may result in legal liability. Please enjoy this site with good manners.