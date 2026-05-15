サントリーサンバーズ大阪・高橋兄弟が“京都愛”あふれる出没スポットを紹介！勝負メシは“母のお手製ハンバーグ”！高橋家のこぼれ話も！？「SVリーガー出没MAP』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月8日（金）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP サントリーサンバーズ大阪編 vol.3』を放送いたしました。

本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第3弾となる今回は、レギュラーシーズン1位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。高橋藍選手、高橋塁選手、喜入祥充選手、小野寺太志選手、柏田樹選手を直撃し、プライベートな素顔や、SVリーグ連覇にかける思いにも迫りました。

■高橋藍選手＆高橋塁選手の“京都愛”あふれる出没スポットを紹介！地元トークで大盛り上がり

今回、出没スポットを明かしたのは、来季から海外でプレーすることが決定しているキャプテン・高橋藍選手と、兄でありチームのリリーフサーバーとして活躍する高橋塁選手。2人が生まれ育った京都のおすすめスポットを紹介してもらいました。

まず京都について聞くと、藍選手は「地元というのもあって、京都の方はほとんどの方が自分を知ってるので、どこ行っても気付かれる」と語り、「ドライブスルー越しに気付かれた（笑）」というエピソードを披露。「温かい人が多い場所だなって感じます」と地元愛をのぞかせます。

そんな藍選手が一息つきたい時に訪れる場所として紹介したのが、嵐山の人気喫茶店「コーヒーショップヤマモト」。「母親の同級生がやられているお店」と明かし、「和牛カツサンドとフレンチトーストが本当に美味しいです。フレンチトーストは今まで食べたことないくらいフワッフワ」とおすすめポイントを熱弁。店主からは「昔からしっかりしてたけど、最近はより落ち着きが出た」「いつも“身体元気か”って声をかけてくれる」と、藍選手の素顔も明かされました。

さらに同じく嵐山にある、元バレーボール女子日本代表・佐野優子さんが営むクレープ店「PETIT BONHEUR（プティ ボヌール）」も挙げ、「自分はいつもチョコバナナクレープを食べます」とお気に入りメニューを紹介。また、シーズン中のスイーツ事情について聞かれると、「疲れてる日とかはちょっと欲しくなる。食事制限はしながらですが、試合を頑張った日の夜やオフの前日に食べたりすることも多いです」と明かし、意外な“甘党”ぶりものぞかせました。

一方、“御朱印集め”が趣味だという塁選手は、おすすめの御朱印スポットを紹介。「御朱印がすごく綺麗」と語る、400年以上の歴史を持つ「證安院」や、月ごとに絵柄が変わる御朱印が特徴的な「大福寺」、そして水の神様を祀る「貴船神社」の3カ所を挙げた塁選手。「貴船神社」については、「水の神様なので水の占いがあったり、山の麓で自然も感じられてすごくいい場所です」と癒しスポットとしての魅力もアピールしました。

そして最後に、高橋兄弟が口を揃えて紹介したのが人気うどん店「山元麺蔵」。2人の母校・東山高校OBでもある店主・山元さんは、「有名になっても昔と変わらない」と高橋兄弟の人柄を絶賛。藍選手も「研究と努力をされて行き着いた味。本当に美味しい」と熱く語り、「家族でも行きますし、チームメイトとも行っています」と明かしました。

■勝負メシは“母のお手製ハンバーグ”高橋家のこぼれ話も！？

また、勝負メシについての話題では、兄弟そろって“母のお手製ハンバーグ”を挙げる場面も。

塁選手は「お母さんがよく作ってくれるハンバーグが勝負メシ。デミグラスやおろしポン酢で食べます」と紹介し、藍選手も「何が食べたい？って聞かれたら、煮込みハンバーグがいいと答える」とコメント。「豆腐ハンバーグで、柔らかくてヘルシーなのが好き」と、母の味への愛情をのぞかせました。

さらに塁選手からは、高橋家のこぼれ話として「お母さんが最近カフェを始めた」という新情報も飛び出し、「非売品の“らんるい”グッズも飾ってあるので、そこもお立ち寄りいただけたらと思います（笑）」と笑顔でアピール。高橋兄弟それぞれの地元愛や家族愛が垣間見える放送となりました。

■藍選手が語るチャンピオンシップへの覚悟「試合を決めるのが自分の役割」

さらに番組では、チャンピオンシップへの思いについてトークも展開。藍選手は「キャプテンですけど、エースとしての立場もあるので、大事な場面で得点を取って試合を決めるのが自分の役割」とコメント。一方、塁選手も「一本しかないチャンスの中で、シーズン通していい活躍ができている」と、リリーフサーバーとしての手応えを語ります。

最後に藍選手は、「SVリーグ2連覇がかかっているので、自分たちを信じて優勝を取りにいきたい」と力強くコメント。チャンピオンシップへ向けた強い覚悟を見せました。

「ABEMA de J SPORTS」では、『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』を全試合生配信。5月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME1の試合を無料にて生配信いたします。

試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。

国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」でお楽しみください。

■『SVリーガー出没MAP』 配信概要

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&高橋塁選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月8日（金）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/3StZD

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

高橋塁（サントリーサンバーズ大阪）

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&小野寺太志選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月6日（水）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/5iCYp

出演者：

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&喜入祥充選手&柏田樹選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月7日（木）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/5iRPj

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

喜入祥充（サントリーサンバーズ大阪）

柏田樹（サントリーサンバーズ大阪）

「大同生命SVリーグ 男子」

シリーズURL：https://abema.go.link/f2pIY

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/