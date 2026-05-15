フィギュアスケーター羽生結弦選手×衣装デザイナー伊藤聡美氏のコラボレーション企画『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス）　羽生結弦×伊藤聡美 写真集』7月24日（金）発売

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、世界でひとつだけの衣装を身にまとうフィギュアスケーター羽生結弦選手の美麗写真集『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』を、2026 年 7 月 24 日（金）に発売いたします。

長年、羽生選手のコスチュームを手掛けてきたデザイナーの伊藤氏が、本企画のため、新たにコスチュームを製作。そのコスチューム、すなわち“氷上のオートクチュール”を羽生選手が実際に着用し、その姿を撮影・収録しました。

撮影は、伊藤氏と同様、長年、羽生選手を撮り続けてきたフォトグラファーの矢口亨氏が担当。

収録作品はすべて、アイスリンクを貸し切り、撮影した撮りおろしです。

スケーターである羽生選手はもちろん、衣装と写真すべてが一点ものであるという誰も成し得なかった特別な試みが形となり、唯一無二の作品集がここに生まれました。

書籍セット内容

ハードカバー＆144頁オールカラー撮りおろし写真集のほか、オリジナル額装ホルダー入り刺繍レース＆写真セット、メイキング集、コンセプト＆インタビュー集、スペシャル動画、Couture on Ice オリジナルファイル等をセットにした豪華仕様となっています。

※下記画像はイメージです。変更になる可能性があります。

また、トゥーヴァージンズオンラインショップ【OTONARI】で先行予約購入された方のみ、出版記念展の招待チケット（先行予約）をプレゼントいたします。

※先行予約購入は、2026 年 5 月 22 日（金）から開始いたします。

※【OTONARI】で購入いただく場合は送料無料です。

※販売ページへのログインにはアカウント登録が必要となります。

写真集『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス）』

OTONARI アカウント登録 :https://otonaristore.com/

仕様：A4 変形（縦 302mm×横 230mm×幅14mm）／144 頁オールカラー／上製

写真集に収録するため、伊藤氏が新たに製作したコスチューム 3 着（The Peacockʼs White Knight/Sakura/Energy）。過去に、伊藤氏が羽生選手に贈った衣装（Moonlight Sonata）。競技用の衣装の中で、羽生選手がベストコスチュームとして挙げた衣装（Heaven and Earth）。公演用の衣装の中で、伊藤氏が写真集に収録するため選んだ衣装（Fire Bird）。計6着のコスチュームを身にまとい、リンクを滑る羽生選手を撮影・収録しました。

刺繍レース＆写真セット（オリジナル額装ホルダー入り）

仕様：A4変形 （縦 310mm×横 232mm×幅 8mm）

コスチューム《The Peacockʼs White Knight》に使用した白い孔雀の刺繍レースを額装し、コスチュームを身にまとう羽生選手の写真をセットにして飾ることができるオリジナルホルダー。

ゴールドで施された孔雀の刺繍レースは、本企画のために一から製作し、一般には手に入れることのできないたいへん貴重なものです。片面には、写真集のカバーにも掲載したメインビジュアルである羽生選手の写真をセッティング。表面にはタイトルの文字をゴールドで箔押しした豪華仕様です。

メイキング集『Making of Couture on Ice』

仕様：B5 変形（縦 240mm×横 182mm×幅 6mm）／64 頁オールカラー

フィッティング（衣装合わせ）の様子を撮影・収録したメイキング写真集。

フィッティングは、仮縫いの状態でサイズを確認したり、実際にアイスリンクで滑って機能性をチェックしたりする、衣装製作には欠かせない工程です。本企画においても、写真集の撮影に先立ってフィッティングが行われました。表舞台からは見られない、貴重なショットをたっぷり収録しています。

コンセプト＆インタビュー集『Concept & Interview of Couture on Ice』

仕様：A5 版（縦 210mm×横 148mm）／16 頁 1 色

コスチュームの製作者である伊藤氏によるコンセプト解説、実際にコスチュームを着用した羽生選手の感想やデザインについての思い、羽生選手と伊藤氏が、それぞれ《Heaven and Earth》と《Fire Bird》を選んだ理由等をテキスト収録。

美しいコスチュームの裏に秘められた熱い思いや、その背景を紹介します。

スペシャル動画（メイキング＆展示案内）

内容：メイキング（2分40秒）＆展示案内（4分）

アイスリンクを貸し切り行った羽生選手の写真撮影の様子（2分40秒）と、2026 年 7 月 24 日（金）から開催する展示会場の様子（4分）を撮影した2種類の動画をご用意。展示会場の様子は、展示期間終了後の配信となります。

コンセプト＆インタビュー集に記載しているQRコードからご覧いただけます。

Couture on Ice オリジナルファイル

仕様：縦 31cm×横 22cm（A4見開きタイプ）

表面にコスチュームの写真、内側（ポケット）にコスチュームを身にまとう羽生選手の写真をあしらった見開きクリアファイル。《The Peacockʼs White Knight》と《Moonlight Sonata》のコスチュームをモチーフにしています。

表面にはタイトルの文字をゴールドで箔押しした豪華仕様。コスチュームと羽生選手の美しさが際立っています。

出版記念展の招待チケット

※オンラインショップ【OTONARI】で先行予約された方のみ

オンラインショップ【OTONARI】で先行予約（購入）していただいた方には、2026年 7 月 24 日（金）から開催される出版記念展の招待チケットをプレゼント。ご予約いただいた方から順次、先行予約のご案内メールをお送りします。

※【OTONARI】で先行予約（購入）していただいた方のみの特典となります。一般販売には含まれませんので、ご注意ください。

出版記念展詳細につきましては、下記プレスリリースまたは特設ページをご確認ください。

プレスリリース：『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』2026年7月24日（金）より出版記念展が開催決定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000054993.html)

書籍・出版記念展特設ページ :https://otonaristore.com/shops/Couture_on_Ice

最新情報は、公式Xでも発信いたします。ぜひ、フォローしてお待ちください。

『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念 衣装＆写真展公式X：@CoutureOnIce_tv(https://x.com/CoutureOnIce_tv)

書籍情報

『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』

(C)Skater/Yuzuru Hanyu, Costume/Satomi Ito, Photograph/Toru Yaguchi

クレジット：羽生結弦（スケーター）、伊藤聡美（衣装）、矢口亨（撮影）

定価：本体価格 25,000円 ＋ 税（税込 27,500円）

セット内容：

- 写真集『Couture on Ice』- 刺繍レース＆写真セット（オリジナル額装ホルダー入り）- メイキング集『Making of Couture on Ice』- コンセプト＆インタビュー集『Concept & Interview of Couture on Ice』- スペシャル動画（メイキング＆展示案内）- Couture on Ice オリジナルファイル- 出版記念展の招待チケット （オンラインショップ【OTONARI】で先行予約された方のみ）

ISBN：978-4-86791-088-7

発売日：2026 年 7 月 24 日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

購入方法

本商品は予約販売となります。トゥーヴァージンズオンラインショップ【OTONARI】にて予約を受け付けます。

下記の通り、予約販売開始時期が異なりますので、ご注意ください。

OTONARI（先行予約（購入））： 5 月 22 日（金）予約開始 ～ 6 月 21 日（日）予約締切

【ご注意ください】

※【OTONARI】で先行予約（購入）された分のみに、出版記念展の招待チケットが付きます。

※発売日 7 月 24 日（金）より順次配送いたします。

※本商品は限定生産です。予定数に達した時点で予告なく受付が終了するため、販売期間内であっても購入できない場合があります。

プロフィール

OTONARI販売ページ :https://otonaristore.com/products/97848679108875月22日（金）より予約開始いたしますスケーター：羽生 結弦（はにゅう ゆづる）

フィギュアスケーター。

GP ファイナル 4 連覇、2014 年ソチ五輪・18 年平昌五輪の金メダリスト。プロ転向後は単独アイスショーを制作総指揮・出演。唯一無二のスケートと存在感で、世界中で絶大な人気を誇る。

衣装：伊藤 聡美（いとう さとみ）

衣装デザイナー。

羽生結弦選手の衣装を 10 年以上にわたり手がけるほか、浅田真央さんのアイスショーやイリア・マリニン選手など国内外トップスケーターの衣装制作を担当。2026 年には国際スケート連盟主催の最優秀コスチューム賞を受賞。近年はウェディングドレスの制作にも活動の幅を広げ、すべて一点ものにこだわる。鮮やかなグラデーションと精巧なディテールを特徴としたデザインで着る人の世界観を表現している。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/(https://www.twovirgins.jp/?utm_source=PRTIMES)

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI(https://otonaristore.com/?utm_source=PRTIMES)」では、書籍や関連グッズを販売中！

トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb(https://x.com/twovirginspb)

トゥーヴァージンズ公式Instagram：@two_virgins(https://www.instagram.com/two_virgins/)

『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念 衣装＆写真展公式X：@CoutureOnIce_tv

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/(https://twovirgins-group.com/?utm_source=PRTIMES)