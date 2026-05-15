Values、「LINEヤフー Partner Program」において2026年度の認定パートナー「Select」に認定

株式会社FUNDiT

株式会社FUNDiT（本社：東京都品川区、代表取締役：廣瀬寛）の子会社である株式会社Values（本社：東京都品川区、代表取締役：戸坂健人、以降「当社」）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」の「Sales Partner」カテゴリーにおいて、2026年度の認定パートナー「Select」に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです※。

※「Sales Partner（認定パートナー、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」において認定が行われます。

■「Sales Partner」について

この度、当社が認定された「Sales Partner」は、LINEヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーカテゴリーです。パートナーは前年の広告取扱高に応じて「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。また、LINEヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーは各種認定バッジが付与されます。

当社は引き続き、LINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■認定記念キャンペーンについて

当社では今回の「LINEヤフー Partner Program」認定を記念し、2026年5月中にお問い合わせいただいた企業様を対象に、先着10社限定で「LINEヤフー広告 無料アカウント診断」を実施いたします。

現在運用中のLINE広告・Yahoo!広告アカウントに対し、配信設計、ターゲティング、クリエイティブ、コンバージョン導線などを分析し、改善余地や運用最適化のご提案を行います。

LINEヤフー広告の活用をご検討中の企業様や、既存運用の改善をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

【株式会社Values】

会社名：株式会社Values

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目3番12号 Tennozu Bay Tower 22階（受付23階）

代表者：戸坂 健人

設立：2023年2月

資本金：300万円

事業内容：広告代理事業、コンサルティング事業

URL：https://values.co.jp/

【株式会社FUNDiT】

会社名：株式会社FUNDiT（ファンディット）

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目3番12号 Tennozu Bay Tower 22階（受付23階）

代表者：廣瀬 寛

設立：2021年11月16日

資本金：37億2893万円（資本剰余金含む／2026年4月30日現在）

事業内容：中小型IT事業のM&Aとロールアップ

URL：https://fundit.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社FUNDiT

e-mail：info@fundit.jp