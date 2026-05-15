男女ツインボーカルから生まれるせつなく冷たいメロディと、鋭く変幻自在な曲展開で唯一無二の存在であり続ける“凛として時雨”。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、彼らが2025年12月に東京・日本武道館で開催した単独公演「失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan」の模様を独占放送！轟音かつプログレッシブなパフォーマンスで観る者を虜にする彼らのライブは必見！





■■TK(Vo/G)コメント■■

あの日あの会場でどれほどの衝撃があったのか

僕たちの身体と脳内に残る余韻が

どれほどの瞬間から生み出されたのか

ぜひ目撃してください





■■番組情報■■

＜番組名＞

M-ON! LIVE 凛として時雨 「失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan」

＜放送日時＞

2026/5/30(土)20:30～22:30

[再]2026/6/28(日)22:00～24:00





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以上





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