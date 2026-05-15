女性専用マシンピラティススタジオ「pilates K」が5月15日より福岡エリア限定TVCMを放送開始！

株式会社LOIVE2026年5月15日より福岡エリア限定TVCM放送スタート

全国に200店舗以上（2026年4月時点）の女性専用フィットネススタジオを展開する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）が運営する、女性専用マシンピラティス専門スタジオ「pilates K（ピラティスケー）」は、2026年5月15日（金）より、福岡エリア限定TVCMの放送を開始いたします。

また、福岡エリアでのさらなる店舗拡大として、5月20日（水）に「フォレオひびきの店」、5月27日（水）に「ゆめタウン行橋店」の2店舗をオープンいたします。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NcB0BXCwePw ]

■ クリエイティブの背景：心も身体も整う、“自分に戻る時間”をもっと身近に

近年、健康意識やボディメイクへの関心の高まりとともに、身体を鍛えることだけでなく、自分自身の心と身体を整える時間へのニーズが広がっています。フィットネスは、頑張るための習慣から、日常を心地よく過ごすためのライフスタイルの一部へと変化しています。pilates Kでは、マシンピラティスを通じて、女性が無理なく、自然体で、自分らしく整っていける“ニュートラルになれる場所”を提供してきました。

今回の福岡エリア限定CMでは、店舗拡大を機に、より多くの方にpilates Kの空気感やブランドの世界観を感じていただきたいという思いから、「日常の中で、ふっと気分が切り替わる」「自分のための時間が、少し楽しみになる」

そんな感覚を、軽やかな映像と耳に残る音楽で表現しています。

■ CMストーリー：日常から、気分が弾む“自分時間”へ

本CMでは、“ニュートラルになれる場所”というコンセプトのもと、日常を過ごすひとりの女性が、pilates Kでの時間を通じて、軽やかに自分を取り戻していく様子を描いています。街の中で過ごす何気ない日常から、自然と足が向かうpilates Kのスタジオへ。明るく弾む音楽に導かれるように、映像はテンポよく展開し、レッスンに没頭する女性たちのしなやかな動きや、生き生きとした表情を映し出します。

ただ身体を動かすだけではない。気持ちまで前向きになり、明日の自分が少し楽しみになる。そんなpilates Kならではの体験を、POPで心地よい世界観にのせて表現しました。



・スタジオのリアルな空気感

実際のレッスンシーンを通じて、pilates Kならではの洗練されたスタジオ空間や、マシンピラティスを楽しむ女性たちの自然な表情を描いています。

無理に作り込むのではなく、通う人のリアルな高揚感や、レッスン中の心地よい集中感が伝わる映像に仕上げました。

・耳に入った瞬間、気分が上がる。童謡をPOPにアレンジした印象的なBGM

CM楽曲には、誰もが一度は耳にしたことのある童謡をベースに、明るくキャッチーなPOPソングへアレンジしたオリジナル楽曲を採用しました。どこか懐かしく、それでいて新しい。画面を見ていないときでも、背中越しに流れてくるだけで思わず気分が弾むような、“音だけでもワクワクするCM”を目指しています。

・pilates Kの世界観を、軽やかに

親しみやすい楽曲とともにシーンをテンポよく切り替えることで、「気負わず通える」「私にも始められそう」「なんだか楽しそう」という、pilates Kが大切にするポジティブで開かれた世界観を表現しています

■ 福岡エリア 新店舗情報

CM放送開始に合わせ、北九州・行橋エリアに2店舗を順次オープンいたします。

オープンに合わせてお得なキャンペーンを実施中！詳細は、公式HP(https://pilates-k.jp/)をご覧ください。

1. pilates K フォレオひびきの店

オープン日：2026年5月20日（水）

所在地：福岡県北九州市若松区小敷ひびきの2-1-3 フォレオひびきの A棟 1階(https://pilates-k.jp/studio/fukuoka-ken/hibikino)

2. pilates K ゆめタウン行橋店

オープン日：2026年5月27日（水）

所在地：福岡県行橋市西宮市3ｰ8-1 ゆめタウン行橋 1階(https://pilates-k.jp/studio/fukuoka-ken/yukuhashi)

また、pilates Kは同社が運営するホットヨガスタジオ「loIve（ロイブ）」(https://www.hotyoga-loive.com/studio/fukuoka/)との相互利用(https://pilates-k.jp/topics/sougo-riyou-202602)が可能となっており、その日の体調や目的に合わせたトータルボディケアが叶います。

※相互利用(https://pilates-k.jp/topics/sougo-riyou-202602)には別途お手続きが必要です。



相互利用：https://pilates-k.jp/topics/sougo-riyou-202602(https://pilates-k.jp/topics/sougo-riyou-202602)

■ピラティスK について

pilates k (ピラティス ケー）



ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを払拭するカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせて無理なくボディメイクを楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。

全国125店舗展開（2026年4月時点）

■ 株式会社LOIVE について

・会社名：株式会社LOIVE

・代表取締役：前川 彩香

・本社所在地：北海道札幌市

・企業スローガン：人生を愛そう。

・事業内容：「自分を愛し、輝く女性を創る。」をミッションに、ホットヨガ「loIve」やマシンピラティス「pilates K」など、女性専用フィットネスを全国展開。従業員の女性比率99.9%（※）を誇る東証グロース上場企業として、当事者ならではの気づきを活かし、女性のウェルビーイング実現を目指しています。（※2026年4月時点）

・運営店舗数：全国200店舗以上（2026年4月時点）

・コーポレートサイト：https://loive.co.jp/