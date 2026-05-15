発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」、阪急うめだ本店にて5月22日（金）より旗艦店をイメージしたPOP UPを開催

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、2026年5月22日（金）～2026年6月9日（火）の期間、阪急うめだ本店2階 HANKYU BEAUTYにてPOP UPイベントを開催いたします。

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”を現代の科学で昇華させ、肌に多彩なアプローチを行う発酵エイジングケア*¹ブランドで、738種もの成分を含む「黒米発酵液*²」を主軸とした製品づくりを行っています。

本POP UPは、築100年の古民家をリノベーションしたFASの旗艦店「FAS 京都東山本店」をイメージした雰囲気となっており、限定キットもご用意しております。

■FAS ザ ブラック ベストセラーキット 2026 阪急うめだ本店 01

FASを代表する人気アイテムで、独自成分「黒米発酵液*²」をふんだんに使用したエッセンスと、京丹後産の滋養豊かな百花蜜から作られる「京都産発酵はちみつエキス*³」がキー成分のクレンジングジェルを現品サイズでセットにしました。さらに、暑くなるこれからの時期にぴったりの美白*⁴美容液、みずみずしいテクスチャーのジェルクリームのミニサイズがついてきます。

※在庫保管分限り、なくなり次第終了となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/186_1_f91c84abe43ea7b9b60de023b6383ac4.jpg?v=202605150951 ]

■開催概要

・開催期間 ：2026年5月22日（金）～2026年6月9日（火）

・営業時間 ：10：00～20：00（阪急うめだ本店に準ずる）

・開催場所 ：阪急うめだ本店 2階 HANKYU BEAUTY

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

■ 阪急うめだ本店2階 プロモーションスペース21にて、先行販売 POP UP EVENT開催

2026年5月27日（水）～2026年6月2日（火）の期間、阪急うめだ本店2階 プロモーションスペース21でも、POP UPイベントを開催いたします。

こちらのイベントは、ボディのエイジングケア*¹シリーズシリーズ「FAS ザ ドレープ」の香りをテーマにしています。

香りのクリエイティブスタジオ「Olfactive Studio Ne（オルファクティブ・スタジオ・ネ）」を主宰するアーティストの和泉侃さんと、ファッションディレクターのFUKAMIさんによるスペシャルトークショーを2026年5月30日（土）に開催する他、「FAS ザ ドレープ」より新たに登場する夏の香り「KAGARIBI」、夏の新製品「FAS ザ クリア クレンジングジェル クール」の先行発売や、スペシャルキットの販売、特別なお買い上げ特典もご用意しております。

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000185.000057605.html

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

*² サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

*³ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）

*⁴ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

■FASについて

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹ あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram ：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）