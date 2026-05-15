５月28日（木）からオンライン受付，６月11日（木）から店頭受付スタート！『２０２６ 夏の贈り物 お中元ギフト』

株式会社 京急百貨店

京急グループの株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区，社長：島田 良亮，以下 京急百貨店）は，『2026 夏の贈り物 お中元ギフト』を2026年５月28日（木）10：00から７月16日（木）11：00まで京急百貨店オンラインショッピングにて承り，６月11日（木）から７月15日（水）までお中元ギフトセンターを開設いたします。

＜トピックス＞

●おいしいNIPPON

北海道から九州まで，全国各地の自慢の味覚を取り揃え，中でも「かながわグルメ」を強化し，京急沿線の名産品や銘菓を販売いたします。

●夏の風物詩を贈りたい

本年も猛暑が予想される中，喉ごしの良いビール，ひんやりスイーツやドリンクなど，夏を涼やかに乗りきるギフトの味覚を取り揃えました。

●全国一律の配送料でさらにご利用いただきやすく

送料形態を見直し，全国一律の料金設としました。

全国配送料無料ギフトは約200点が対象です。

■■2026 夏の贈り物 お中元ギフト■■

【お中元ギフトセンター】

日時 2026年６月11日（木）～７月15日（水）各日10：00から18：00まで

場所 ７階催事場

取扱いアイテム数 約850点

【京急百貨店オンラインショッピング】

日時 2026年５月28日（木）10：00～７月16日（木）11：00

『お中元ギフト』カタログ表紙

なお，今回から，お中元ギフトのカタログ制作・承り業務の一連を豊富な実績と専門的なノウハウを有するリンベル株式会社（本社：東京都中央区，社長：東海林 勇丞）に委託し，運用方法を刷新することにより，業務体制の最適化およびサービス品質のさらなる向上を図ります。

◆◆◆2026 夏の贈り物 お中元ギフト◆◆◆

１. おいしいNIPPON（一例）

（1）かながわグルメ

【羽床総本店】京急百貨店限定ギフト

6,480円（税込）

脂のりのよい国産の金目鯛を京都の白味噌に付け込んだ「金目鯛の西京漬」に，定番人気の「かじきの味噌漬・粕漬」を詰め合わせました。

【崎陽軒】京急百貨店限定 おいしさ長もちシウマイ ４種詰合せ

4,601円（税込）

電子レンジで簡単に，できたての味わい。昔ながら・特製・えび・黒豚の４種を，おいしさ長もちで楽しめる贅沢な詰合せです。

（2）全国各地の自慢の味覚

＜北海道＞【日本の極み】

北海道からの恵み 骨付きソーセージ

3,240円（税込）

北海道産豚肉を素材に，独自調合のスパイス，ドイツ岩塩を合わせました。

＜石川＞【烏鶏庵】

烏骨鶏バームクーヘン＆プリンＡ

3,240円（税込）

烏骨鶏の卵を使用した濃厚なバームクーヘンと，甘みを抑えコクを際立たせたプリンのセットです。

＜高知＞【四万十食品】

四万十ドレッシングギフト

3,240円（税込）

四万十川流域産のみずみずしい野菜を使い丁寧に作り上げました。

２. 夏の風物詩を贈りたい（一例）

【HiO ICE CREAM】

ギフトボックスカルテット

（12個入）5,940円（税込）

「美瑛シングルオリジンミルク」をはじめ，人気のフレーバー４種類を集めたギフトセットです。

【銀座トトキ監修】

山形県産果実のアイス

5,508円（税込）

山形県産白桃とシャインマスカットが味わえる，銀座フレンチの名店が監修するアイスです。

【アサヒ】

スーパードライ・アサヒゴールド

ダブルセット

（スーパードライ350ml×11本，

アサヒゴールド350ml×10本）

5,500円（税込）

３. 送料形態

配送料を改定し，今回から全国どこでも一律料金となりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16556/table/334_1_6a28999a82bae41212fd2eca139fd683.jpg?v=202605150651 ]

※商品により、一部お届けできない地域がございます。

４. 『お中元ギフトセンター』先着プレゼント

７階催事場お中元ギフトセンターにて 15,000 円（税込）以上お買い上げの方，先着 1,000 名さまに，「京急百貨店お買物券（500円相当）」をプレゼントいたします。

５. お客さまのお問い合わせ先

京急百貨店 TEL. 0570-045-848（ナビダイヤル） 【受付時間 営業時間内】