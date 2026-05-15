粘膜拡張カラーで、じゅわ盛り　粘膜ズームＥＹＥ透明感と高発色を両立したアイカラーパレット「ズームアイポーション」の限定色「木漏れ日ミルクティー」が、ご好評につき再販決定！

株式会社伊勢半

キス ズームアイポーションＸ

限定１色 ４ｇ \１，６００（税込\１，７６０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年５月２２日（金）数量限定発売

２０２５年９月に発売した「ズームアイポーション」の限定色「木漏れ日ミルクティー」が、お客様からのご好評にお応えし、数量限定で再登場！

木漏れ日が降り注ぐ森をイメージしたような、キラキラとした肌馴染みの良い限定カラーです。

透明感＆高発色を両立したカラー設計と、光を操る”うるきら”ラメが、ちゅるんとうるんだ目もとを叶えます。

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【商品特長】

キス ズームアイポーションＸ

限定１色 ４ｇ \１，６００（税込\１，７６０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

粘膜拡張カラーでうるちゅる目もとに 理想の顔に整えるアイカラーパレット

多幸感のある限定色

０１ 木漏れ日ミルクティー

まろやかで洒落感のある印象に

血色感を仕込んだ「粘膜拡張」カラーが大きな目もとを演出

◇透け感のある血色カラーが粘膜を拡張し、涙袋をぷっくりとみせ、ナチュラルで大きな目もとに仕上げます。

透明感と高発色を両立した色設計

◇にごりにくく自然なグラデーションを作る色設計で、透明感のある目もとを演出。

◇さらに、しっとりと密着する高発色処方で、透明感と高発色の両立を実現します。

光を操る “うるきら”ラメで 、ちゅるんとした目もとに

◇うるうる＆きらきらに輝くガラスパール配合で、目頭や上まぶた、涙袋などに光を集め、ちゅるんとうるんだ目もとを演出。

異なる質感と処方で、簡単に大きな目もとに仕上げるパレット設計

◇異なる質感・処方が特徴の４色<コントロールカラー>・<透け感血色カラー>・<ふわ締めカラー>・<うるきらラメ>が入ったパレット。

◇アイカラーベースの効果やしっとり高密着な処方により、ヨレを防ぎ、塗りたての美しい仕上がりを長時間キープします。