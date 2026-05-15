【チョコミン党必見】4日で完売した『チョコミントシフォン』が進化して再登場。爽快感を極めた新作を5月15日（金）より発売

株式会社Sweets HD

手作りシフォンケーキ専門店「This is CHIFFON CAKE.」は、昨冬の発売時にわずか4日間で完売した大人気商品『チョコミントシフォン』をさらに爽快感のある味わいへ進化させ、2026年5月15日（金）より公式オンラインストアにて発売いたします。

毎年、発売のたびに大きな反響をいただく当店のチョコミントシフォン。今回は、熱狂的なチョコミン党の皆様から寄せられた声をもとに、さらなる爽快感を目指してアップデートを行いました。

最大の変化は、ミントの爽快感の強化です。

ブランドらしい洗練された「かわいさ」はそのままに、ミント特有の清涼感と、濃厚なチョコレートの甘みが互いを引き立て合うバランスを徹底的に追求。

一口食べた瞬間、鼻へ抜ける鮮烈なミントの風味が、これからの暑い季節にぴったりの心地よい余韻をもたらします。

さらにワクワクする特徴のひとつが、ミントの強さを調整できる「ミントソース」が付属している点です。

まずはそのままのバランスを楽しみ、途中からソースをたっぷりかけて刺激的な爽快感を堪能するといった、自分好みのカスタマイズが可能。ミント初心者の方から、本格派チョコミン党の方まで、幅広くお楽しみいただける一台に仕上げました。

ころんと可愛らしい3号サイズのシフォンケーキ。淡いミントブルーのクリームに、とろりと垂れるチョコレートを重ねた、思わず手に取りたくなるビジュアルです。

ケーキをカットすると、中にはたっぷりのチョコミントクリームと、マーブル模様のシフォン生地。しっとりふわふわのシフォン生地に、パリッとしたチョコチップの食感がアクセントを加えます。さらにミントソースをかけることで、重層的な香りと爽快感の変化を楽しめます。

商品情報

- 商品名：チョコミントシフォン- ブランド名：This is CHIFFON CAKE.- 価格：3,200円（税込）- サイズ・重量：＜ケーキ＞229ｇ ＜別添ソース＞15ｇ- 販売開始日：2026年5月15日(金)- 発送開始日：2026年5月19日(火)より順次発送- 販売方法：公式オンラインストアにて販売- お届け形態：冷凍配送- 保存方法・賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上※詳しくは商品表示ラベルをご確認ください。- 商品ページ：https://thisischiffoncake.com/products/chocomint2026(https://link.thisischiffoncake.com/sPxdLf)

「だから美味しい、これがシフォン」

This is CHIFFON CAKE.は、生地とクリームのバランスを追求する手作りシフォンケーキ専門店です。

しっとりふわふわの生地と、濃厚ながらも軽やかな口溶けのクリームを特長とし、素材と製法に真摯に向き合いながら、一台一台丁寧に焼き上げています。

季節の素材を活かしたシフォンケーキを通して、日常に寄り添う“特別なひととき”を提案しています。

This is CHIFFON CAKE.会社概要

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://thisischiffoncake.com/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/