明治ブルガリアヨーグルト「ヨーグルトの日」PRイベントを開催

株式会社 明治

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、2026年5月14日（木）、「ヨーグルトの日」（5月15日）の前日に、東京・渋谷のZeroBase渋谷にてPRイベント「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ」を開催しました。

お笑いコンビ・アンガールズさん（田中卓志さん・山根良顕さん）とタレントのゆうちゃみさんが登壇しました。「ヨーグルト×塩」という意外性のある組み合わせを切り口に、ヨーグルトが食卓の主役として楽しめるメニューを体験しました。日本人の食文化にもなじみのある“塩味”を加えることで味わいのバランスが整い、ヨーグルトが主食・主役として楽しめるひと皿へと広がることを紹介しました。

また、味覚や好みは人それぞれ異なることから、事前に簡単な診断コンテンツを実施し、一人ひとりの味覚に合わせたメニューを提供しました。参加者それぞれに異なる発見や驚きが生まれ、ヨーグルトの新しい魅力を体感いただきました。

■当日の内容

【ヨーグルト＆朝食トーク】三者三様のリアルな食卓事情が明らかに

イベント冒頭では、登壇者3名の朝食事情が紹介されました。ゆうちゃみさんは「お昼まで寝たいタイプなので、朝ご飯は食べない」と“朝ごはんを食べない派”であることを告白。田中さんは「結婚してから食べるようになった。朝に食べることで、スイッチが入る」、山根さんは「子どもが生まれてから、学校に行く前に一緒に食べるようになった」と語り、三者三様のリアルな食卓事情がうかがえるトークとなりました。

【クイズ】令和の白ギャルが正解！「ヨーグルト×塩」が世界の常識だった

「ヨーグルトの世界基準の食べ方に使われる隠し味は何か？」というクイズを出題。アンガールズさんがボケ回答で笑いを誘う中、ゆうちゃみさんは「塩キャラメルから連想して塩ヨーグルト？」と回答し、見事に的中しました。「やったー！塩だ！」と喜ぶゆうちゃみさんに、田中さんは「ゆうちゃみ、正解!?」と悔しがり、会場を盛り上げました。MCからは「塩を加えることでヨーグルトの酸味がやわらぎ、味に奥行きが生まれる」と解説され、試食への期待が一気に高まりました。

【診断結果→アレンジレシピ実食】「とんがり舌」アンガールズさん＆「おやじ舌」ゆうちゃみさんが塩ヨーグルトの新定番を体感

各タイプに合わせた塩ヨーグルトアレンジレシピを試食すると、ゆうちゃみさんは「サラダチキンとブロッコリーの塩ヨーグルト」に「おいしい！ヨーグルトがいい感じに手助けしてくれて、バランスがいい！」と絶賛。「これで朝ご飯が終わるなら本当に毎朝食べたい。ヨーグルトだから腸活にもなりそうだし、無理なく続けられそう。私的にはダイエットにも向いています」と、食事としての取り入れやすさにも太鼓判を押しました。さらに、“基本のせるだけ”という手軽さに「タイパもいい」と反応し、忙しい日常の中でも取り入れやすい“食事になるヨーグルト”としての可能性に驚きの表情を見せました。

一方、「きんぴら味噌の塩ヨーグルト」を前に「味の想像がつかない」と半信半疑だった田中さんも、ひと口食べると「おいしい！ヨーグルトがきんぴらの間に入ってまとめている」とコメント。山根さんも「きんぴらの油の感じとヨーグルトが合って、食事になっている」と語り、登壇者それぞれが塩ヨーグルトアレンジの新しい魅力を体感しました。

【フリップトーク】ゆうちゃみさんが実感「ヨーグルトは食事の主役にもなれる」

最後に、イベントで学んだポイントをフリップに記入する場面では、ゆうちゃみさんが「ヨーグルトは食事の主役にもなれる」と堂々と発表。塩ヨーグルトアレンジを実食し、ヨーグルトの新しい可能性を体感したゆうちゃみさんの言葉に、MCも「まさに最後にお伝えしたかったメッセージ」と反応しました。続いて山根さんは「家でご飯を作るとき、同じようなレシピが続くと家族が不満そうな顔をするので、間に差し込みたい」と家庭での活用に意欲を見せ、田中さんも「レシピを見て覚えて、週末や休みの日には奥さんに作りたい」とコメント。登壇者それぞれが、塩ヨーグルトアレンジの手軽さと“食事の主役になるヨーグルト”としての可能性を実感していました。

■登壇者コメント

アンガールズ・山根良顕さん

「家でご飯を作ったりするのですが、同じようなレシピが続くと家族が不満そうな顔をするので、ちょっと間に差し込みたいと思います！いろいろな料理でできるので、楽しみです！」

アンガールズ・田中卓志さん

「レシピを見て覚えて、たまに週末など休みがあるときは奥さんに作りたいです。作ったらSNSで追って報告します！ヨーグルト界のカリスマになっていきます！」

ゆうちゃみさん

「ブルガリアヨーグルトの無限の可能性をすごく感じました！小さいころから食べていたブルガリアヨーグルトは幼なじみのような感覚で、大人に成長したみたいな感じがして、これからもいっぱい食べたいと思います！」

■イベントプログラム

＝オープニング

＝ヨーグルト事情トーク（ヨーグルトはじめ朝食など日常について）

＝クイズ（ヨーグルトの世界基準の食べ方）

＝コレスキ診断結果発表・試食＆トークセッション

＝クロージング

＝フォトセッション

■当イベントの関連する特設ページ（塩ヨーグルトメニューのオリジナルレシピ等公開）

https://www.meijibulgariayogurt.com/special/yogurt-day/

■翌日15日（金）からは一般向け体験型POP UPイベントも開催！

本イベントの翌日5月15日（金）から17日（日）までの3日間、同会場（ZeroBase渋谷）にて一般向け体験型POP UP「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」を開催します。今回のPRイベントで登壇者が体験した「コレスキ」味覚診断＆塩ヨーグルトアレンジの実食を、一般来場者も無料で体験できます。

会場では「コレスキ」味覚診断でタイプ別の塩ヨーグルトメニュー（「サラダチキンとブロッコリーの塩ヨーグルト」「きんぴら味噌の塩ヨーグルト」「カレー塩ヨーグルト」など）を実食できます。入場無料・事前登録不要です。

■日時：2026年5月15日（金）～17日（日） 11:00～19:00（17日のみ18:00まで）

■会場：ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-5-8 JR渋谷駅 ハチ公口より徒歩約3分）

■参加費：無料

■明治ブルガリアヨーグルトについて

本場ブルガリアのLB81乳酸菌と良質な乳原料のみを使用し、独自製法の“くちどけ芳醇発酵”を採用したくちどけの良いあじわいで、特定保健用食品として許可された、腸内細菌のバランスを整える効果のあるプレーンヨーグルトです。

日々の健康的な食生活に貢献できる「明治ブルガリアヨーグルト LB81プレーン」。