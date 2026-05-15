ATTO社製、最大100Gbps対応の高速ネットワークカード「FastFrame AIR」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、ATTO Technology社製の高速ネットワークカード「FastFrame AIR N412-AIR」、「FastFrame AIR N422-AIR」の2製品を発表いたします。

近年、ゲーミング、医療イメージング、メディア＆エンターテインメント（M&E）制作におけるワークロードはデータセンター級にまで増大しており、ワークステーション内の発熱も大きくなっています。標準的なネットワークカード（NIC）では、排熱不足によって通信速度が制限される「サーマルスロットリング」が発生しがちですが、本製品はこの問題を根本から解決します。

「FastFrame AIR N412-AIR」は、最大100Gbpsに対応するQSFP28ポートを2個搭載したネットワークカードです。PCI Express 4.0 x16スロットに対応し、高速なネットワーク環境を構築できます。アクティブ冷却機構を搭載しているため、スペースの限られた筐体の中でもサーマルスロットリングによる帯域低下を起こさず、高いパフォーマンスを発揮できます。

「FastFrame AIR N422-AIR」は、最大25Gbpsに対応するSFP28ポートを2個搭載したバリエーションモデルです。アクティブ冷却機構は共通で、ホストとのインターフェースはPCI Express 3.0 x8となっています。

最大100Gbpsの高速ネットワークに対応

近年、ネットワーク帯域への要求は増大しています。FastFrame AIRシリーズは最大100Gbpsの高速なデータ転送に対応し、データ量の増大するワークロードを支えます。

サーマルスロットリングを解消するアクティブ冷却機構

専用に設計されたファンによるアクティブ冷却機構を備えています。内部スペースの限られたワークステーションに搭載してもサーマルスロットリングによる帯域低下を起こさず、高いパフォーマンスを維持できます。

製品概要

製品名：FastFrame AIR N412-AIR

ポート：QSFP28×2

転送レート：1ポートあたり最大100Gbps

型番：FFRM-N412-AIR

JANコード：2030010104175

アスクコード：IO3444

発売時期：2026年 4月25日

製品名：FastFrame AIR N422-AIR

ポート：SFP28×2

転送レート：1ポートあたり最大25Gbps

型番：FFRM-N422-AIR

JANコード：2030010104182

アスクコード：IO3445

発売時期：2026年 4月25日

※ 価格や納期については弊社までお問い合わせください。

製品詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/atto/network-card/fastframe-air.html

お問い合わせ

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ATTO Technology社 概要

ATTO Technology社は、全世界のITとメディア&エンターテイメント市場において、30年間に渡り最も重要なデータを扱う環境向けのストレージとネットワーク接続やインフラのソリューションに注力してきました。ATTO社とその協力会社は、データの保存、管理、送信の全体に渡り、より良いソリューションを提案しています。ATTO社製のホストアダプターやRAIDアダプター、ネットワークアダプター、ストレージコントローラー、Thunderboltアダプターとソフトウェアは、お客様の設計チームを支えています。ATTO社のソリューションは、ファイバーチャネル、SAS、SATA、iSCSI、イーサネット、NVMeそしてThunderboltまで、すべてのストレージインターフェイスに幅広く対応します。ATTO社はストレージを縁の下で支える存在です。

URL： https://www.atto.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

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