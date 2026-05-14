アットホーム、「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」にブースを出展

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、産業DX総合展 実行委員会主催の「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」にブース出展いたします。

【「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」出展概要】

このたびの出展では、2026年4月に大幅リニューアルし、不動産取引により特化した電子契約サービス「スマート契約」をはじめ、 「接客・内見・申込・重説・契約」までの不動産業務をオンラインでスムーズにつなぐDX支援サービスや、 物件調査に必要な情報がワンストップで入手できる「不動産データプロ」をご紹介いたします。

その他にも、業務改善と利便性向上につながる多彩なサービスをご用意していますので、不動産会社さまをはじめ、賃貸オーナーさま、売主さま、投資家さま、ぜひブースにお立ち寄りください。

・会期：2026年5月20日（水）～22日（金）10:00～17:00

・会場：インテックス大阪 6号館A

・主催：産業DX総合展 実行委員会

・来場方法：事前登録制（無料）

・公式ホームページURL：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-real-estate