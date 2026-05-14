Pilates Mee Life、新店舗「春日部店」を2026年5月15日にオープン！春日部駅 徒歩3分、埼玉県東部エリアに少人数制スタジオが誕生

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」および「Pilates Mee Life（ピラティスミーライフ）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年5月15日、埼玉県春日部市に「Pilates Mee Life 春日部店」をオープンします。春日部駅から徒歩3分に位置する新店舗では、最大5名の少人数制ピラティスを提供します。

Pilates Mee Life 春日部店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/saitama/kasukabe/(https://m-pilates.com/shop/saitama/kasukabe/)

Pilates Mee Life 春日部店の特徴

東武スカイツリーライン・アーバンパークライン「春日部駅」西口から徒歩3分の駅前立地

東武スカイツリーラインと東武アーバンパークラインの2路線が乗り入れる春日部駅西口から徒歩3分の駅前立地です。スカイツリーライン沿線で越谷・草加方面にお住まいの方はもちろん、アーバンパークラインで岩槻・大宮方面や野田・柏方面から通う方にも便利な場所にあります。駅西口すぐのため仕事帰りや日々のお買い物の延長で気軽に立ち寄ることができ、ピラティスを日常に取り入れやすい環境です。

Pilates Mee Lifeの店舗を相互利用可能。近隣の越谷店にも通える

Pilates Mee Life会員は、全国のPilates Mee Life店舗でレッスンを受けることができます。春日部店と同じ東武スカイツリーライン沿線には越谷店（越谷駅 徒歩3分）があり、お出かけや通勤の途中にスタジオを使い分けられます。また、最大3名制のPilates Meeプランへ切り替えれば、同日オープンの蒲生店や草加店などスカイツリーライン沿線の店舗をはじめ、大宮店や浦和店など埼玉県内の各店舗、さらに全国100店舗以上のスタジオが利用可能になります。

Pilates Mee Life 春日部店の雰囲気

Pilates Mee Life 春日部店で提供するレッスン

1人のインストラクターにつき最大5名までの少人数制マシンピラティスレッスンを提供しています。一般的なグループレッスンでは10名以上の大人数で行うことも多いなか、5名制に限定することで一人ひとりのフォームや姿勢をインストラクターがしっかりと確認・修正でき、正しい負荷で効果的なトレーニングが可能です。

レッスンでは、お客様それぞれの身体の状態やお悩みに合わせてインストラクターがメニューを組み立てるため、初心者の方でも安心して取り組むことができます。

Pilates Mee Life 春日部店の料金体系

Pilates Mee Life 春日部店のアクセス

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-9-4 タカモトビル5階A-1

春日部駅 徒歩3分

Pilates Mee Life 春日部店の営業情報

Pilates Mee Life 春日部店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/14_1_7510ff9aeaae038276827006ae623f75.jpg?v=202605140252 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、当日入会で通常33,000円/税込の入会金が無料となります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee Life 春日部店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/127)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://lin.ee/9OjC06l)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Mee Lifeについて

Pilates Mee Lifeは、1人のインストラクターにつき最大5名のお客様を同時に指導する、少人数制のマシンピラティススタジオです。一人ひとりの身体の状態に合わせた指導を受けられる環境を、より手頃な価格で提供することで、ピラティスを日常の一部として長く続けやすい仕組みを実現しています。

当日予約・当日キャンセルに対応しているほか、チケットの翌月持ち越しも可能なため、忙しい方でもライフスタイルに合わせて柔軟に通うことができます。最大3名のセミパーソナル形式で展開する「Pilates Mee」の店舗と合わせると全国100店舗以上のネットワークがあり、ピラティスを通じて一人でも多くの方が豊かな生活を送れるよう、全国規模でスタジオを拡大しています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

（※1）通い放題37,500円（税込）に30日間通った場合

（※2）2026年1月現在

Pilates Mee Life 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人