NewsPicksにてAWS 安田氏×当社代表 林の対談動画を公開　「PoC止まり」を打破し日本企業の強みを引き出す生成AI活用とは

ストックマーク株式会社

平素よりストックマークをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」にて、アマゾン ウェブ サービスジャパン合同会社(以下：AWS)の安田 俊彦氏と、ストックマーク株式会社(以下：当社) 代表取締役CEO 林 達による特別対談が公開されました。

対談動画URL：https://youtu.be/li8xpUInhJw

テーマ：生成AIを「現場の力」に変えるためのリアルな突破口

生成AIの導入が進む一方で、多くの企業が「一般的な回答は返ってくるが、自社の実務には使えない」「PoC(概念実証)の域を出ない」という壁に直面しています。

本対談では、350社以上のAI活用を支援してきた弊社の知見と、世界をリードするAWSのインフラ視点を掛け合わせ、日本企業が再び世界で競争力を取り戻すための「AI活用の本質」を深掘りしました。

注目ポイント：日本企業の武器は「暗黙知」にある

現場でAIが定着しない最大の要因は、汎用モデルでは自社業務に即した回答が得られないという期待とのギャップにあります。



本対談では、AIを現場の意思決定を支えるパートナーへと昇華させるために乗り越えるべき「3つの壁」を提示しています。

「暗黙知」のデジタル化

社内に眠る日報や技術報告書などの膨大な「ダークデータ」をいかにAIに読み込ませ、

現場の判断材料に変えるか。

日本企業の「データ」形式の複雑さ

日本の製造現場にある図表が混在した複雑な資料が、

AIの精度を落とす原因となっており、いかにAIが読み取れる形へ変換していく必要があるか。

強固な基盤

企業の機密情報を守りながら、

いかにセキュアかつスケーラブルに知のデータベースを構築するか。

本対談動画を通して、技術立国・日本が持つ「現場の底力」を生成AIによって最大化し、再び世界へ挑むための道筋を提示しています。

対談動画概要

【動画タイトル】「日本の逆襲が始まる」製造業AIで世界を獲る可能性

【動画URL】https://youtu.be/li8xpUInhJw

【NewsPicks URL】https://newspicks.com/live-movie/6861/

【制作】NewsPicks Studios

【出演者】

・安田 俊彦 氏(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 常務執行役員)

・林 達(ストックマーク株式会社 代表取締役CEO)

・須黒 清華 氏(MC）

※本対談動画はスポンサード動画です。

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

当社は、独自の自然言語処理技術などを用いて、テキストだけでなく図面や仕様書、過去の判断ロジックといった複雑な知恵をAIが活用できる形へと構造化します。これにより、単なる効率化の枠を超え、人が本来注力すべき「価値創造」や「専門性の研磨」に没頭できるよう、業務プロセスそのものを再設計する「AI BPR(Business Process Re-engineering)」を推進します。

AIが「停滞感を生む単純作業」を自律的に担い、人は「高付加価値業務」へとシフトし、「シゴトを心から楽しめる」状態を創り出すことで、日本企業の競争力を底上げしてまいります。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/