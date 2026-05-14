Everidaysが、「ITreview Grid Award 2026 Spring」オンラインストレージ部門で「Leader」を5期連続受賞

株式会社yett

オンラインストレージサービス「Everidays」を運営する株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営するビジネス向けIT製品・SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」において、「ITreview Grid Award 2026 Spring」オンラインストレージ部門にて最高位である「Leader」を受賞いたしました。

2025年4月の初受賞から5期連続での受賞となり、Everidaysは2年目のLeader評価に入りました。

5期連続「Leader」受賞の経緯

Everidaysは、2025年4月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Spring」で初めてオンラインストレージ部門の「Leader」を受賞しました。その後「2025 Summer」「2025 Fall」「2026 Winter」と受賞を重ね、今回の「2026 Spring」で5期連続の受賞となります。

また、初受賞時と比較すると、ITreview上のレビュー件数は約1.5倍の33件※に増加しており、ユーザー満足度は「4.5」（5点満点）を維持しています。利用企業が広がる中で、実際に使っているユーザーからの評価が着実に積み上がっています。

※2026年4月時点

ユーザーからの評価

ITreviewに寄せられたレビューの中から、Everidaysをご利用中のお客様の声をご紹介します。

受賞の背景にある直近のアップデート

- Everidaysのレビューと口コミ：https://www.itreview.jp/products/everidays/reviews

この1年間、Everidaysではユーザーからのフィードバックをもとに、継続的な機能改善を行ってきました。直近の主なアップデートをご紹介します。

メール経由アップロードの受信設定フォルダ上限拡大（2026年3月）

メール経由でEveridaysにファイルをアップロードできる機能について、受信設定フォルダの上限を50件に拡大しました。取引先ごとにフォルダを分けて運用しているケースなど、多くの受信先を管理する組織で活用しやすくなっています。

ファイル送信時の「ワンタイムパスコード認証」（2026年2月）

ファイル送信機能の認証方式に、ワンタイムパスコード認証を追加しました。受信者がファイルを開く際にメールで届くパスコードの入力が必要になるため、URLの転送や漏えいによる意図しないアクセスを防止できます。

Officeファイルのオンライン編集・共同編集機能（2025年10月）

Everidays上のWord、Excel、PowerPointファイルを、ダウンロードせずにブラウザ上で直接編集できるようになりました。複数人での同時編集にも対応しており、Microsoft 365のライセンスをお持ちであればすぐにご利用いただけます。

これらの取り組みが、ユーザーからの高い満足度の維持と新規レビューの増加につながり、今回の5期連続受賞を支えていると考えております。

ITreview Grid Awardとは

「ITreview」で投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。今回は2026年3月までに掲載されたレビューをもとに、集計結果が発表されました。 「Leader」は、認知度・満足度で特に優れた評価を得た製品に与えられる称号であり、多くのユーザーに選ばれ、支持されていることの証となります。

- ITreview Grid Award：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html- Everidaysの受賞カテゴリー：https://www.itreview.jp/categories/online-storage

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。

中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1,000社以上の組織でご利用いただいております。

電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。

◆Everidays公式サイト： https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社yett

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目4番25号 アクロスキューブ博多駅前4F

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。