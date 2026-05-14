STEAMCREAMから「ふしぎの国のアリス」限定デザイン缶の新作が登場！

Sonotas 株式会社

人生は複雑。だからこそ、スキンケアはシンプルに。

そんな想いから誕生した、独自のピュアスチーム製法による保湿クリーム「スチームクリーム」より、ディズニー『ふしぎの国のアリス』の世界観を描いた限定デザイン缶の新作が、2026年5月13日（水）より数量限定で順次発売されます。アニメーション映画公開75周年を迎える今年、物語の魅力を詰め込んだデザインが登場です。

スチームクリームは、顔・からだ・髪までこれひとつで全身をうるおす保湿クリームです。すーっと肌になじみ、べたつかない軽やかな使用感で、夏の季節にも心地よくお使いいただけます。シンプルで続けやすいケアを叶えながら、日常にやさしく寄り添います。

Product details

製品名：〈アリス イン ワンダーランド〉ワンダー・フォール

発売日：2026年5月13日（水）以降順次発売

価格： 税抜2,180円 / 税込2,398円

容量： 75g

外寸： 直径69.9mm 高さ28.4mm

URL：https://www.steamcream.co.jp/products/1630

退屈な昼下がり、アリスは大忙しで走っていく服を着た白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまい…なんとも奇妙な世界に迷い込んでしまったようです。





Product details

製品名：〈アリス イン ワンダーランド〉ヤング・オイスター

発売日：2026年5月13日（水）以降順次発売

価格： 税抜2,180円 / 税込2,398円

容量： 75g

外寸： 直径69.9mm 高さ28.4mm

https://www.steamcream.co.jp/products/1629

つぶらな瞳がキュートなヤングオイスター。彼らは『ふしぎの国のアリス』に登場する牡蠣の子どもたち。

好奇心旺盛な彼らは最後はちょっとかわいそうな運命をたどってしまいます。

About STEAMCREAM

スキンケアをシンプルに

STEAMCREAMは、蒸気で手づくりしたスチームクリームをはじめ、必要最低限のアイテムで肌にうるおいを届け、紫外線や花粉・大気汚染などの外的ストレスから肌をまもるスキンケアブランドです。

2007年、スチームクリームは、たったひとつのクリームから始まりました。

「人生は複雑、だからスキンケアくらいシンプルに」という想いのもと、クオリティの高い原材料を使用し、まず顔に、そして全身にお使いいただけるよう処方設計しています。

乳液や化粧下地、ハンドクリーム、ボディクリームなど、パーツや用途で複雑に使い分けているスキンケアをひとつにまとめて、シンプルにします。

スチームクリームの特長

１.ピュアスチーム製法でふわっふわのテクスチャーに

高温の蒸気でふわっと乳化させることで､ 驚くほど肌なじみがよく、浸透する（※角層まで）クリームができました。

天然原料の良さを損なうことなく引き出し、伸びが良く軽やかでべたつかない「フェイス用クオリティ」のクリームは、顔だけでなく、からだの隅々まで気持ちよくお使いいただけます。肌摩擦から解放される、すべらかな使い心地は、全ての肌タイプの方に。

手仕事でしか再現できない高度な技術のため、一度に少量ずつ製造しています。

２.こだわりの原材料と容器

・オートミール

すべてのスチームクリーム製品には、スーパーフードとしても知られ、肌をやわらかくうるおす「オートミール」*を配合しています。

肌なじみが良く保湿に優れた、キー成分のオートミールほか、効果に定評のある天然由来原料を厳選して配合しています。うるおいあふれる、やわらかで健やかな肌に導きます。

＊製品によりカラスムギ穀粒、カラスムギ穀粒油、カラスムギ穀粒エキス（すべて保湿成分）いずれかを配合

・ヴィーガン／クルエルティフリー

スチームクリームの製品はすべてヴィーガンで、動物性の原材料を一切使用していません。

人間が美しくなるために、動物が犠牲になる必要はないと考えるからです。

もちろん、全製品およびその原材料に対して、動物実験は一切していません。

・天然精油配合

スチームクリームの製品すべて、香りには天然精油だけを使用しています。

「香り」だけに留まらない、心と身体に語りかける天然精油がスキンケアの時間に癒しのエッセンスをお届けします。

・サステナブルなアルミ缶の容器

スチームクリームは、クリーム使用後にパッケージ缶を再利用していただけるように、その容器は軽量・耐食性の高さ・リサイクル率の高さから、アルミ製の缶を採用しています。

2007年のブランド誕生から現在まで、容器をアルミ缶にしたことで30万キロ相当のプラスチックの使用を削減しています。

＜スチームクリーム公式リンク一覧＞

公式オンラインストア https://www.steamcream.co.jp/

Instagram https://instagram.com/steamcreamjapan/

X https://x.com/steamcreamjapan

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