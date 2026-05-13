ME-Qの推し活にぴったりなオリジナルカラークリアマルチケースが新登場！トレカ・アクスタ収納対応で1個から作成可能！（2026/05/12）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、さまざまなオリジナルグッズのプリントサービスを提供しています。この度、新たに推し活グッズ制作にぴったりな「オリジナルカラークリアマルチケース」のサービスを開始しました。

オリジナルカラークリアマルチケースは、トレカケースやアクスタケースとして活用できる便利なPVC製ケースです。推し活イベントやライブ遠征時の持ち運びにも便利で、お気に入りの推しグッズを可愛く収納できます。

さらに、9色展開の豊富なカラーバリエーションをご用意。推しカラーに合わせたオリジナルグッズ制作にも最適で、アニメ・キャラクター・アーティストグッズ制作にもおすすめです。フルカラー印刷対応なので、写真やイラストも鮮やかに再現可能。1個から作成できるため、個人利用はもちろん、イベント販売用グッズやノベルティ制作にも幅広く活用いただけます。

ME-Qでは、専用シミュレーターを使ってスマホから簡単にデザイン作成が可能。画像をアップロードするだけで、誰でも気軽にオリジナルカラークリアマルチケースを作成できます。

この機会にぜひ、自分だけの推し活グッズ制作を楽しんでみてください！

▽オリジナルカラークリアマルチケース

https://www.me-q.jp/topic/color-clearmulchcase-s

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ 推し活に人気！トレカ・アクスタ収納対応の便利なマルチケース

トレカケースやアクスタケースとして使える便利なサイズ感。お気に入りの推しグッズを可愛く収納して持ち運びできます。

◆ 1個からオリジナル作成可能！小ロット制作にも対応

1個から注文できるため、自分用はもちろん、イベント販売や少量ノベルティ制作にもおすすめです。

◆ 9色展開の豊富なカラーバリエーション

推しカラーに合わせて選べる9色展開。アニメ・キャラクター・アーティストグッズ制作にも最適です。

◆ フルカラー印刷対応で写真やイラストも鮮やか

UVインクジェット印刷による高品質なフルカラー印刷に対応。細かなデザインや鮮やかな発色を美しく再現します。

◆ PVC素材採用で軽量＆持ち運びにも便利

PVC素材を採用し、軽量で扱いやすい仕様。ライブやイベント遠征時にも気軽に持ち運びできます。

◆ カラビナ付きでバッグにも簡単装着

便利なカラビナ付きなので、バッグやリュックに取り付けて持ち歩くことも可能。推し活コーデのアクセントにもおすすめです。

◆ スマホから簡単デザイン作成

ME-Qの専用シミュレーターを使えば、スマホから画像をアップロードするだけで簡単にオリジナルデザインが作成できます。

▽オリジナルカラークリアマルチケース

https://www.me-q.jp/topic/color-clearmulchcase-s

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナル推し活グッズを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=h04NPDrs_7A ]TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225