エクイニクス、マレーシアのAIおよびクラウドの成長を支援する専用設計IBXデータセンターをクアラルンプールに新設

エクイニクス・ジャパン株式会社

マレーシア・クアラルンプール、2026年5月12日 - グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業であるエクイニクス(https://www.equinix.com/jp/ja/)（Nasdaq：EQIX、日本法人代表取締役社長 小川 久仁子、以下「エクイニクス」）は、 クアラルンプールに新たなデータセンター「KL2」を建設し、マレーシアでの事業を拡大する計画を発表しました。クラウドやAI、エンタープライズワークロード全体でデジタルインフラの需要が加速する中、本施設はマレーシアのデジタル経済と地域の増大する接続ニーズを支援するという同国への長期的なコミットメントを体現するものです。

サイバージャヤに位置する新施設は、同都市圏にある既存のデータセンターKL1から1キロメートル未満の場所に建設されます。これにより、マレーシアにおけるネットワークプロバイダ、クラウドプラットフォーム、企業からなるエクイニクスの成長するエコシステムがさらに強固なものになります。KL2は稼働中および開発中拠点を含め、マレーシアで4つ目のデータセンターとなり、既存のクアラルンプール拠点やジョホール州で進行中の大規模な継続的投資であるJH1および今後予定されているJH2とともに、全国的な基盤を拡大します。総投資額は1億9,000万米ドルを超え、全面稼働時には2,200キャビネット以上を提供します。

拡張性が高く、低遅延で高度に相互接続されたデジタルインフラに対する戦略的ニーズに応えるため、KL2は稼働開始後にミッションクリティカルなワークロードを支える信頼性の高いプラットフォームを提供します。本施設は、デジタルネイティブ企業やハイパースケーラー、多国籍企業が地域内で事業を拡大する際の基盤となり、効率的な事業規模の拡大を可能にします。また、ASEAN全域におけるDistributed AIとハイブリッドマルチクラウドアーキテクチャの展開を支援し、より迅速でシームレスなデジタル体験の提供を実現します。

エクイニクス KL2の完成予想図

今回の拡張は、マレーシアがASEANにおけるデジタルとAIイノベーションの中心的拠点としての地位を確立しつつある極めて重要な局面で実施されます。これは、新たに設立された国立人工知能オフィス（NAIO）やMyDIGITAL1といった政府の戦略的取り組みによって推進されています。

こうした急増する需要は、エクイニクスの既存のサイバージャヤ拠点であるKL1の並外れた商業的実績にもすでに表れています。開設以来、KL1はネットワークプロバイダや企業、クラウドおよびITサービスからなる顧客基盤により多様で豊かなエコシステムを育成してきました。エクイニクスのデータによれば、これらのお客様の3分の2以上が複数の都市圏で事業を展開しています。これは、企業がこれらの市場を孤立したものと見なさず、クアラルンプールとジョホール、そしてシンガポールをまたいだ統合型の地域アーキテクチャを戦略的に設計する動きが加速していることを示しています。

エクイニクス マレーシア マネージングディレクター チアム・タット・インのコメント

「今回の拡張は、マレーシアのデジタル経済を向上させる私たちの歩みにおいて重要な節目となります。クアラルンプールとジョホールでAI対応インフラを責任ある形で提供することで、同国が掲げるAI分野の国家的目標を直接的に支援します。KL2は、企業がデータの発生源により近い場所でデータを処理し、Distributed AIを俊敏に展開することを可能にするだけでなく、価値の高い雇用創出を促進し、国家の長期的な経済回復力の構築に貢献します。」

本施設はエクイニクスのグローバルネットワークにシームレスに統合され、Equinix Fabric(R)︎を通じてクアラルンプール、ジョホール、シンガポールの各拠点と相互接続されます。お客様は、Fabric Intelligenceを活用することで高度なネットワーク可視性とAI主導の洞察を得て、ルーティングと帯域幅を動的に最適化し、高性能なAIワークロードと分散型データ戦略を、ASEAN全域で安全かつ効率的に展開することが可能になります。クアラルンプールでの拠点拡大により、エクイニクスは引き続き地域の接続性を強化し、将来を見据えたレジリエンスのあるデジタルインフラ構築を支援していきます。

グローバルでは、エクイニクスは36カ国77の市場で280以上のデータセンターを運営し、1万500社以上の主要企業にサービスを提供しています。アジア太平洋地域では、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピンおよびシンガポールの主要都市圏で65のデータセンターを展開し、地域のダイナミックな経済を支える相互接続とデジタルインフラソリューションを提供しています。さらに、戦略的パートナーシップを通じて上海でも5つのデータセンターを運営しています。

主なポイント

- 本施設は、俊敏な小売企業から大規模フットプリント展開および高密度ワークロードを必要とする企業まで、多様でバランスの取れた顧客層を相互接続によって支援することを目的に設計されています。次世代AIとハイパフォーマンスコンピューティングの厳しい要求に応えるため、総容量の大部分が高度な液体冷却ソリューションに対応しており、次世代のDistributed AIワークロードとハイパフォーマンスコンピューティングの高密度処理を支援するために不可欠です。- マレーシアで成長するエクイニクスのエコシステムの一環として、地元および地域の通信事業者やサービスプロバイダを含むパートナーネットワークを継続的に拡大しており、お客様に提供する相互接続の機会をさらに強化しています。- 本開発は、マレーシアにおけるエクイニクスの長期的拡張戦略の一環です。将来の拡張に向けて確保された隣接地により今後の成長余地が担保されており、ASEANにおける主要相互接続拠点としてのクアラルンプールの役割を一層強固なものにします。- エクイニクスのグローバルな持続可能性戦略に沿い、本施設は高い運用効率とレジリエンスのあるデジタルインフラの運用を支えることが期待されています。- アジア太平洋データセンター協会が定める持続可能なデジタルインフラ協定で合意された地域の業界公約に準拠し、KL2は稼働初日から再生可能エネルギー利用率100%を目標としています。これは、2030年までにリテールIBXの全拠点で再生可能エネルギー利用率100%を達成するというエクイニクスのグローバルな目標に沿った取り組みです。

参考資料

- Equinix Scales Malaysia’s Footprint with Expansion in Kuala Lumpur(https://newsroom.equinix.com/2025-05-07-Equinix-Scales-Malaysias-Footprint-with-Expansion-in-Kuala-Lumpur)（英語プレスリリース）- Equinix Tops Out Its Second Data Center in Johor(https://newsroom.equinix.com/2025-11-10-Equinix-Tops-Out-Its-Second-Data-Center-in-Johor)（英語プレスリリース）- Equinix’s Dual Metro Data Centers Propel Malaysia's Digital Economy Ambition to New Heights(https://newsroom.equinix.com/2024-05-27-Equinixs-Dual-Metro-Data-Centers-Propel-Malaysias-Digital-Economy-Ambition-to-New-Heights-SG)（英語プレスリリース）

エクイニクスについて

エクイニクス(https://www.equinix.co.jp/?ls=Public%20Relations&lsd=21q4_cross-vertical_digital-infrastructure+not-applicable__pr-equinix_Equinix-run_press-release__us-en_AMER_the-opening-of-OS3_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_the-opening-of-OS3_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure+not-applicable_Website)（Nasdaq：EQIX）は、グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業です。 イノベーションにより人々の仕事と暮らしを豊かにし、最適なPathを通じて世界中でビジネスの可能性を無限に広げます。 エクイニクスは経済、国、組織、コミュニティをつなぎ、シームレスなデジタル体験と最先端のAIを、迅速かつ効率的に、そしてあらゆる場所で提供します。

Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from expectations discussed in such forward-looking statements. Factors that might cause such differences include, but are not limited to, risks to our business and operating results related to the current inflationary environment; foreign currency exchange rate fluctuations; stock price fluctuations; increased costs to procure power and the general volatility in the global energy market; the challenges of building, and operating, IBX and xScale data centers, including related to sourcing suitable power and land, and any supply chain constraints or increased costs of supplies; the challenges of developing, deploying and delivering Equinix products and solutions; unanticipated costs or difficulties relating to the integration of companies we have acquired or will acquire into Equinix; a failure to receive significant revenues from customers in recently built out or acquired data centers; failure to complete any financing arrangements contemplated from time to time; competition from existing and new competitors; the ability to generate sufficient cash flow or otherwise obtain funds to repay new or outstanding indebtedness; the loss or decline in business from our key customers; risks related to our taxation as a REIT; risks related to regulatory inquiries or litigation and other risks described from time to time in Equinix filings with the Securities and Exchange Commission. In particular, see recent and upcoming Equinix quarterly and annual reports filed with the Securities and Exchange Commission, copies of which are available upon request from Equinix. Equinix does not assume any obligation to update the forward-looking information contained in this press release.