沖縄から世界に手話を発信する「沖縄国際手話祭」を9月19日開催します

一般社団法人 日本手話文化協会

一般社団法人日本手話文化協会（東京都）代表理事の藤乃と申します。2026年9月19日（土）に「沖縄国際手話祭」を沖縄コンベンションセンターにて開催することをお知らせします。

本イベントでは、リアル会場とオンラインをつなぎ、手話歌レッスンに参加した人数による“世界記録”への挑戦を予定しています。

あわせて、本日2026年5月12日よりチケット販売を開始しました。

チケットは公式サイトよりご購入いただけます。

沖縄国際手話祭URL：https://sub.deaf-links.com/page/Sobs8cH5BBjO

■ 沖縄国際手話祭 開催概要

イベント名：沖縄国際手話祭

開催日：2026年9月19日（土）

会場：沖縄コンベンションセンター

主催：一般社団法人日本手話文化協会

■ 世界記録に挑戦

本イベントでは、手話と音楽を通じて、聞こえる・聞こえないを越えてつながる“世界記録”への挑戦を実施予定です。

リアル会場とオンラインをつなぎ、国内外から参加者を募り、手話歌レッスンへの参加人数による世界記録への挑戦を計画しています。

現在、ろう者・難聴者・聴者が一緒に準備を進めており、オンラインも活用しながら、国内外を問わず、どんな場所からでも参加できるイベントとして、沖縄から新しい共創の形を発信していきます。

■ 本企画について

本企画は、手話という言語を通じて、聞こえる人・聞こえない人、そして海外の人も含めて、世界とつながる場を目指しています。

テーマは、

手話で世界がつながる

音楽・手話・世界記録を通じた共創イベント

音楽と手話、そして世界記録への挑戦を通じて、立場や言語を越えて、一緒に表現し、一緒に感動できる瞬間を沖縄から発信していきます。

■ イベント内容（予定）

・世界記録挑戦企画

・手話歌ステージ

・参加型パフォーマンス

・国際交流企画 など

■ チケット販売について

チケット販売開始日：2026年5月12日

URL：https://sub.deaf-links.com/page/Sobs8cH5BBjO

※詳細は公式サイト・SNS等で順次発表予定です。

■ 今後について

ゲスト出演者や企画内容などの詳細については、今後順次発表予定です。

【お問い合わせ先】

一般社団法人日本手話文化協会

メール：contact@jslca.fujino-official.com