【neodig】FAQを対話で作成・一括編集できるAIエージェント機能「FAQ AI Agent」を提供開始

株式会社LC-StudioFAQ AI Agent利用イメージ

サイト内検索・チャットボット・FAQサイトを統合提供するAIプラットフォーム「neodig（ネオディグ）」を運営する株式会社LC-Studio（本社：東京都狛江市）は、2026年5月11日、FAQ管理機能に対話型AIエージェント「FAQ AI Agent」を追加しました。FAQ編集画面でAIに話しかけるだけで、FAQの新規作成、既存FAQのトーン統一・リライト、カテゴリ単位の一括見直しまで、AIが代行します。AIによる変更はすべて承認ワークフローを経由するため、最終的な公開判断は担当者が行う設計です。

開発の背景

neodigのFAQサイト機能では、担当者がダッシュボードからFAQを作成・管理し、FAQページ・サイト内検索・チャットボットの情報源として活用できます。しかし、FAQコンテンツそのものの作成と継続的なメンテナンスには、引き続き担当者の手間がかかります。FAQページ・サイト内検索・チャットボットログから記事を起こす作業、複数担当者による文体・粒度のばらつき、仕様変更にともなうカテゴリ単位の一括見直しなど、「書く・直す・揃える」サイクルが運用負荷の中心になりがちです。

「FAQ AI Agent」は、このコンテンツ作成・整備の工程をAIとの対話で支援する機能として開発しました。検索ログやチャットボットログからAIがFAQを提案し、担当者が対話しながら内容を確定していく仕組みにより、neodigが目指す「コンテンツが育ち続けるループ」を、より少ない工数で回せるようにします。

FAQ AI Agentの主な特徴

サイト内検索・チャットボット・FAQサイトとFAQ AI Agentの統合によるコンテンツが育ち続けるループ1. 話しかけるだけでFAQを生成

「料金体系についてのFAQを作って」「最近の検索ログから新しいFAQを5件提案して」のように、自然な日本語でAIに指示するだけで、構造化されたFAQが生成されます。テキスト入力に加え、ブラウザの音声入力にも対応しており、FAQの下書きを素早く起こせます。

2. 一括編集を「計画 → 承認 → 実行」で安全に

「カテゴリ『料金』のFAQ全体を最新の価格に合わせて見直して」といった広い指示に対しては、AIが複数のFAQ操作をひとつの「計画」として一覧表示します。担当者は内容を確認したうえで承認・却下でき、承認すると一括で実行されます。対話の手軽さと、誤操作を防ぐ運用の安全性を両立します。

3. ブランドトーンを保つ「カスタム指示」

AIに守らせたいルールをカスタム指示として登録できます。

カスタム指示例

・回答は「です／ます調」で統一する

・製品名は正式名称「neodig」のみ使用し、表記ゆれを禁止する

・料金に関するFAQでは必ず税込・税抜を併記する

社内のスタイルガイドをそのまま記述できる形式のため、ライターが入れ替わってもFAQの品質を均一に保ちやすくなります。

4. 既存の承認ワークフローと完全に連動

AIが生成・編集したFAQはすべて下書きとして保存され、公開には担当者の承認が必要です。AIが単独で本番反映することはありません。AI経由の変更は編集履歴・承認履歴に記録されるため、後からの監査にも対応します。

5. 月額予算で費用をコントロール

AI機能の利用料金は月額予算を設定できます。予算上限に達すると自動的に停止する仕組みのため、想定外のコスト発生を防げます。利用状況はダッシュボードからリアルタイムに確認できます。

想定ユースケース

neodigについて

- FAQページ・サイト内検索・チャットボットログを起点とした継続的なFAQ拡充- カスタマーサポート部門でのFAQ初期投入の高速化- 複数ライターで運用しているFAQの文体・用語統一- 製品仕様変更時のFAQ一括メンテナンス

neodigは、サイト内検索・チャットボット・FAQサイトを統合提供するAIプラットフォームです。クロール型の検索インデックスとFAQ管理を統合し、サイト内検索・FAQページ・チャットボットのどこからアクセスしても一貫した回答を届けられる環境を提供します。

- お問い合わせ: https://www.neodig.cloud/contact- サービス資料ダウンロード: https://www.neodig.cloud/download