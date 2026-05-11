オルタナアイドル anew “生リズム”で描く新曲「恋」配信！特設BBS（掲示板）で恋話を募る

■ 新曲「恋」：人のリズム、感情のFLOW（フロウ）

Brandnewday株式会社

今作のテーマは『アイドルが歌う恋物語』。デジタルな音楽制作は、誰もが表現を手にできる平等で魅力的なツールだが、一方で誰もが正解に辿り着ける「再現性」も持ち合わせている。

しかし、今作ではもっと不確かで、計算できない「人間らしい恋心」を表現すべく、作曲に星 優太氏（WOZNIAK）を迎え、人の体温が宿る生のリズムを構築。そこへ、anewメンバーが自らの感情の速度で言葉を紡ぐラップ的アプローチ（FLOW）に挑戦。

Mix/Masteringには、ANORAK!, Nikoん、malegoat, falls, The Firewood Projectなどを担当した林 淳太氏を迎え、エモやオルタナティブの質感を含ませたanewならではの作品となっている。

anew New single『恋』

アーティスト： anew

楽曲名 ： 恋

レーベル名 ： Brand new day

作曲 星 優太（WOZNIAK）

作詞 アベセージ

MIX / Guitar Arrangement 林 淳太

●楽曲配信サイト（5/11 0:00配信開始）

https://linkco.re/hnx5fVP6

■ 匿名掲示板（BBS）で募る、現代の「恋話」

リリースに合わせ、特設サイトには90年代のインターネット文化を彷彿とさせるBBS（掲示板）を開設。リスナーから匿名で「恋にまつわるエピソード」を募集する。SNSのタイムラインから離れた、顔の見えない誰かの整理されない感情。

集まったエピソードの一部は、楽曲の世界観とリンクしたショート動画として順次公開予定。

▼掲示板はこちら

https://bbs1.sekkaku.net/bbs/anew/

■ 2026年5月、高円寺でのリリースパーティ開催

本作のリリースを記念し、5月15日・16日の2日間にわたり、東京・高円寺にて「CHIKAKARA RELEASE PARTY」を開催。

現在のインディー/オルタナシーンを象徴する豪華ラインナップがジャンルの垣根を超えて集結する。

＜2026. 5.15 fri at 高円寺HIGH＞

OPEN 18:00 START 18:30

■出演

anew

RAY

WOZNIAK

mizuirono_inu

O.A bibibibi

■FOOD

BUROKORI’s BUGERS

■ART

わたなべみゆ / Wads.

▼チケットはこちら

https://l-tike.com/order/?gLcode=76436

＜2026. 5.16 sat at 新高円寺LoftX＞

OPEN 11:00 START 11:30

■出演

anew

ピューパ!!

CHICKEN BLOW THE IDOL

bibibibi



■ART

わたなべみゆ

▼チケットはこちら

https://l-tike.com/order/?gLcode=72311

2022年12月デビューから世界へ向けて駆け巡る5人組アイドルグループanew(あにぅー)。

anew あにぅー

Art ido new worldをコンセプトとして、 独自のアートとオルタナティブな音楽を掛け合わせオリジナルなアイドル像を構築。

2023年5月には台湾ツアーも成功させ、デビューミニアルバム＜世界ヲ染めていく＞から、シングル＜位置情報なし/デキルカナ？＞、アルバム＜異日常＞と圧倒的なスピード感で音源をリリース。2024年はシングル４ヶ月連続リリースと精力的に活動中。

2026年より現体制となり、常に新たな表現に挑戦し、様々なクリエイター共同制作するアートワークにも力を入れ、チームで共に突き進んでいるクリエイティブ型アイドル。

(メンバー上段左から はる陽。、月夜なぎ、桃兎まいみ、下段左から 紬祇りこ、姫ここな)

・公式HP：https://anew.ink/

・X（旧Twitter）：https://x.com/anew_idol

・Instagram：https://www.instagram.com/anew_idol/

・YouTube：https://www.youtube.com/@anew9608

＜お問い合わせ先＞

Brand new day株式会社

住所：山形県山形市香澄町2丁目3-31

電話番号：023-687-1125

担当：安部 誠司（090-9639-7649）

Mail：info@brandnewday.world

オルタナアイドル anew “生リズム”で描く新曲「恋」配信！

アイドルという枠を超えてバンドや様々なシーンと共鳴し続けてきた5人組グループ「anew（あにぅー）」。5月11日(月) に0時に、新曲「恋」を配信リリース