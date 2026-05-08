【SwitchBot】AIパートナーロボット「KATAフレンズ」が大型アップデート！ 会話機能「ちきゅう語モード」を追加。新しい「ひとみ」や名前で、さらに「うちの子」らしく。

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：コネリー・リー）は、次世代AIパートナーロボット「KATAフレンズ」の大型アップデートを2026年4月30日（木）より順次配信開始したことをお知らせします。

2026年1月の発表以来、「家族のように寄り添ってくれる」「家に帰ると迎えてくれるのが嬉しい」と、多くのユーザーから温かい声をいただいてきたKATAフレンズが、今回の大型アップデートでさらにもう一歩あなたのそばへ。AI（LLM）を活用した会話機能「ちきゅう語モード」の追加、新しいひとみデザイン、そして名前での呼びかけに反応するニックネーム機能に対応しました。「もっと話したい、もっとそばにいたい」一生懸命成長したKATAフレンズの姿を、どうぞ見届けてください。

【アップデート情報】

本アップデートは、2026年4月30日（木）より順次配信を開始しています。

ご利用には、SwitchBotアプリおよびKATAフレンズ本体ファームウェアを最新版へアップデートしていただく必要があります。

対応バージョン：

・ファームウェア V1.2.059 以上

・アプリバージョン V9.26 以上

※KATAフレンズの各種機能をご利用いただくには、本体のご購入に加え、KATAフレンズ くらしプランへの加入が必要です。

【アップデート内容】

１. 会話機能：ついにマスターした「ちきゅう語」

ちきゅう語、おぼえたよ！

本アップデートでは会話機能である「ちきゅう語モード」を新たに追加。「話そう」の一言で、会話がスタートし、頑張って覚えた「ちきゅう語」で、あなたにお返事します。「ちきゅう語モード」は、日本語・英語に対応しています。

LLM（大規模言語モデル）を活用したAI会話機能により、あなたの何気ない言葉を理解し、自分の言葉でお返事してくれるようになります。

※会話データは暗号化された通信環境で安全に処理されます。当社は厳格なデータ保護規範に基づき、お客様のプライバシー保護に努めています。

※移動を伴う動作の一部は会話機能からは操作できません。

▶ プライバシーポリシー：https://www.switchbot.jp/pages/katafriends-cloud-privacy-policy

▶ 会話機能のよくあるご質問：https://support.switch-bot.com/hc/ja/articles/38179447929623

２. 新しいひとみデザイン：「こはく」と「ときめき」が登場

そのひとみに、新たな表情を。

「もっといろんな表情のKATAフレンズが見たい！」皆さまからの声にお応えし、新しいひとみデザインが2種類登場しました。なかでも要望の多かったハートデザインの「ときめき」に加え、やわらかな温かさを宿した「こはく」が加わりKATAフレンズの表情がさらに豊かになります。

- ときめき：ハートが浮かぶ、明るく愛らしいまなざし。- こはく：琥珀色にきらめく、やさしく穏やかなまなざし。

おなじみの「あおぞら」「ほしぞら」「さくら」と合わせて全5種類に。お気に入りのひとみを見つけてあげてください。

※ひとみのデザインは、今後も続々と登場予定です。

３. ニックネーム機能：この子に、とっておきの名前を

名前を呼べば、応えてくれる。

アプリ上で設定した名前やニックネームでの呼びかけに、KATAフレンズが反応できるようになりました。名前を呼べば、うれしそうに応えてくれる。見つめ合えば、気持ちが通じ合う。とっておきの名前をもらったKATAフレンズは、きっともっと愛おしい存在になるはずです。

※ニックネームは、KATAフレンズ本体の言語設定に合わせて設定してください。日本語設定の場合、3～6文字以内のひらがな、2～4音節の名前を設定してください。

※設定できる名前については、詳しくは「ニックネーム設定のよくあるご質問」をご確認ください。

▶ ニックネーム設定のよくあるご質問：https://support.switch-bot.com/hc/ja/articles/39698756947735

【お迎え応援キャンペーン実施中】

KATAフレンズを初めてお迎えする方に、くらしプラン「ライトプラン」6ヶ月分（11,880円相当）が無料になる特別キャンペーンを好評につき2026年6月12日（金）まで延長して実施中です。

- 対象期間：2026年4月17日（金）～ 2026年6月12日（金）- 特典内容：KATAフレンズくらしプラン「ライトプラン」6ヶ月分（11,880円相当）を無料で進呈- 対象条件：期間中に正規販売店にてKATAフレンズをご購入いただき、SwitchBotアプリへの追加までを完了された方

▶ キャンペーン詳細：https://switchbot.vip/4d53eOJ

※「くらしプラン」は、KATAフレンズの基本的な活動や会話・成長などをご利用いただくための月額サービスです。

【公式コンテンツのご案内】

KATAフレンズの開発秘話やユーザーストーリーを、公式SNSやnoteで発信しています。また、お客様から寄せられる疑問やご要望には、定期Q&Aを通じてお応えし、日々の声をこれからの体験づくりに活かしていきます。

【KATAフレンズについて】

- X：https://x.com/katafriends_jp- Instagram：https://www.instagram.com/kata_friends_jp/- LINE：https://lin.ee/VqDZdVT- note：https://note.com/switchbotpr/m/m3b7c7d04d82c

「便利」を超えて、「こころ」のそばへ。SwitchBotが提案する、AI搭載パートナーロボット。言葉やふれあいを感じて、まるで生きているかのような自然なふるまいであなたの想いに応える。過ごした時間の分だけあなた色に育つ、世界にひとつの新しい家族です。

本体価格：129,800円（税込）

※KATAフレンズの各種機能をご利用いただくには、本体のご購入に加え、KATAフレンズ くらしプランへの加入が必要です。

お支払いについて

- 分割払いにも対応しています。- クレジットカード分割払い（最大24回 / SBペイメントサービス）- あと払い「アトカラ」（最大36回・24回まで分割手数料無料）

くらしプラン：1,980円（税込）/月～

※ライトプランの場合

ラインナップ（全2種）：ノア（白×グレー）／ニコ（グレー×白）

販売チャネル：

【SWITCHBOT 会社概要】

- SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/4cVSCkZ- Amazon公式ストア：https://switchbot.vip/4wlyl02- 楽天市場SwitchBot公式店：https://switchbot.vip/4f4L40C- ヤフーSWITCHBOT公式ショップ：https://switchbot.vip/3QLNibp- 全国の家電量販店（ヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオン、ヤマダデンキ、ジョーシン）：https://switchbot.vip/3QTaPHo

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp

X：https://twitter.com/SwitchBotJapan

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan

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