『みどりアートパーク寄席 立川晴の輔独演会2026 vol.49 ~隠居ペディアがおせ～てやろう！秋夏⁉編~』が2026年9月21日 (月・祝)に横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク（神奈川県 横浜市緑区 長津田 二丁目1番3号）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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2024年より人気演芸番組「笑点」のレギュラーメンバーに加わった立川晴の輔。大喜利では、社会風刺やとんちの効いた模範的な回答で一躍大人気に！真面目で折り目正しい人柄と明るい芸風で、今もっとも注目されている落語家のひとりです。 今回は、昨年真打昇進を果たした「みどりアートパーク寄席」のレギュラー出演者で緑区在住“ご近所噺家”瀧川鯉丸をゲストに迎えての独演会。 テレビでは伝えきれない生の演芸の魅力をたっぷりとお楽しみいただきます。

立川晴の輔(たてかわはれのすけ)プロフィール

落語立川流志の輔一門。東京農業大学農学部卒業。1997年立川志の輔に入門 志の吉を拝名。2003年二ツ目に昇進。2013年真打に昇進 晴の輔に改名。 ＊日本テレビ『笑点』大喜利メンバー／ＢＳ日テレ 『笑点 特大号』 ＊ニッポン放送『週刊なるほど！ニッポン』パーソナリティー ＊CM『龍角散』龍角散ダイレクト「師弟篇」・龍角散ののどすっきりタブレット「師弟篇」 ＊書籍『じつはお金の本質が学べる落語の話』(共著:立川晴の輔・田中靖浩）

開催概要

『みどりアートパーク寄席 立川晴の輔独演会2026 vol.49 ~隠居ペディアがおせ～てやろう！秋夏⁉編~』 開催期間：2026年9月21日 (月・祝)13:30開場／14:00開演 ※開場は開演の約2時間半 会場：横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク（神奈川県 横浜市緑区 長津田 二丁目1番3号） ■出演者 立川晴の輔 瀧川鯉丸（ゲスト）ほか ■チケット料金 全席指定：3,500円（税込）