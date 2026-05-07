スポーツテックの株式会社NextStairsが2回目の株式投資型クラウドファンディングにて約1,257万円を調達。累計調達額約2,777万円に

株式会社NextStairs

株式会社NextStairs（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：万井拓馬）は、2026年3月14日～4月6日に実施した株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO（ファンディーノ）」の2回目の募集にて、目標募集額7,920,000円を上回る12,573,000円（目標比約158%）の資金調達を実施しました。目標額は申込受付開始から約34時間で達成しています。2024年11月の1回目調達（1,520万円）と合わせ、シードラウンドでの累計調達額は約2,777万円となりました。なお、本募集はエンジェル税制B（プレシード・シード特例適用の可能性あり）の対象となっています。



本調達により、独自開発のAI画像解析技術によるメディア露出価値分析サービス「Brand Insight（ブランドインサイト）」の開発加速と、スポーツチームへの導入拡大を推進します。





【1回目調達からの進捗】

2024年11月の1回目調達以降、以下の成果を実現しました。

・J1リーグ導入率35%、累計導入チーム数30超を達成

・直近3年で売上7倍成長を記録

・大学教授監修のAI画像認識技術を活用したロゴ検出AIの開発

・SNS・Web記事・テレビ・新聞など多メディア横断の露出分析体制を構築

・メディア露出価値の定量換算を自動化する独自計算エンジンを開発







【調達資金の使途】

本調達による資金は、以下の2つの領域に投資します。





＜AI開発の強化＞

・ロゴ検出AIモデルの精度向上とスポーツ映像解析への適用拡大

・メディア露出価値分析サービス「Brand Insight」のプロダクト開発加速

・動画・画像からのスポンサーロゴ自動検出・露出時間算出の高度化





＜営業・導入拡大＞

・J1リーグをはじめとするプロスポーツチームへの導入拡大

・スポンサー企業向けの広告効果レポートの高付加価値化

・スポーツマーケティング分野における新規顧客開拓の加速



【スポーツスポンサーシップ市場について】

世界のスポーツスポンサーシップ市場は約6,000億ドルを超える規模に拡大しており、スポンサー企業はこれまで以上に広告効果の定量的な可視化を求めています。従来、定性的な評価に頼りがちであったスポンサー広告の露出効果を、AIとデータ分析により定量的に可視化することで、スポーツチームとスポンサー企業双方にとってデータドリブンなマーケティング戦略の立案が可能になります。



NextStairsは、この市場ニーズに対し、AI画像解析によるメディア露出の自動検出・価値換算という独自のアプローチで応え、スポーツビジネスの透明性と効率性の向上に貢献してまいります。



【FUNDINNOについて】

日本初の株式投資型クラウドファンディングサービス。約10万円の少額からIPOやM&Aを目指すベンチャー企業に投資が可能な国内シェアNo.1のサービスです。

日本初の株式投資型クラウドファンディングサービス、FUNDINNO。約10万円の少額から、IPOやM&Aを目指すベンチャー企業に投資ができる、国内シェアNo.1のサービスです。「誰もが起業できる社会を創りたい」という思いから、“フェアに挑戦できる未来”を目指し、ベンチャー企業と、応援したい投資家をつなぐプラットフォームです。

会社名 ：株式会社FUNDINNO

代表者 ：代表取締役 柴原 祐喜／大浦 学

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝五丁目29番11号

設立 ：2015年11月26日

第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号

加入協会：日本証券業協会

事業内容 ：第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務

第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務

FUNDOOR（ファンドア）の運営業務

URL ：https://corp.fundinno.com/(https://corp.fundinno.com/)



【株式会社NextStairsについて】

会社名：株式会社NextStairs

設立日：2022年3月

代表者：代表取締役CEO 万井拓馬

所在地：福岡県福岡市中央区天神２丁目８－３５天神住友生命FJビジネスセンター 6F

事業内容：AIを活用したメディア露出価値分析サービスの提供、スポーツマーケティング支援

URL：https://nextstairs.co.jp(https://nextstairs.co.jp)



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NextStairs

E-mail：info@nextstairs.co.jp